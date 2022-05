Sudac Vekić lani je uhićen dva puta, a sada je od DSV tražio da ga razriješi sudačke dužnosti. Od 16. svibnja više neće biti sudac

Dok čeka okončanje svojih nemalih pravosudnih problema, Zvonko Vekić, odlučio je staviti i formalnu točku na i svoju sudačku karijeru.

Zatražio je od Državnog sudbenog vijeća (DSV) da ga razriješi sudačke dužnosti i DSV mu je udovoljio. Njegovo razrješenje na snagu stupa 16. svibnja. Vekić, koji je inače zajedno sa dvojicom svojih kolega, Darkom Krušlinom i Antom Kvesićem pod istragom USKOK-a od lipnja lani, od tada je i privremeno udaljen s dužnosti.

Riječ je o standardnoj disciplinskoj mjeri koja se provodi protiv sudaca koji se nađu na udaru istražitelja. DSV u takvim situacijama protiv njih pokrene stegovni postupak, privremeno ih udalji s dužnosti, i ta im se stegovna mjera produlje svaka tri mjeseca te praktički može trajati dok se ne okonča sudski postupak koji se protiv tih sudaca vodi.

Recimo, istom odlukom DSV-a, kojom je Vakić na vlastiti zahtjev razriješen sudačke dužnosti, mjera privremenog udaljenja s dužnosti, odlukom DSV-a, za dodatna tri mjeseca produljena je Dolores Milković, sutkinji Općinskog suda u Šibeniku i Vesni Malenici, sutkinji Trgovačkog suda u Zagrebu. Prvoj je u rujnu lani počelo suđenje na Županijskom sudu u Splitu i to dvije i pol godine nakon što je optužena zbog primanja mita.

Drugoj suđenje još nije ni počelo, iako je optužnica protiv nje zbog zloporaba teških oko 50 milijuna kuna, podignuta u svibnju 2020. Sutkinja Malenica je inače bila uhićena u studenom 2017. i tada je privremeno udaljena s dužnosti, a ta privremenost eto traje već godinama. Ista stvar dogodila bi se i s Vekićem, koji je nakon uhićenja lani zajedno sa svojim kolegama Krušlinom i Kvesićem bio privremen udaljen s dužnosti te je primao 50 posto plaće.

Što se tiče njegovih pravnih problema, on je lani bio uhićen dva puta. Prvo u lipnju, a zatim u studenom, a oba puta zbog sumnji na primanje mita, za što njega i njegove kolege sumnjiči odbjegli Zdravko Mamić. USKOK je zbog Mamićevih optužbi pokrenuo istragu protiv trojice osječkih sudaca; Darka Krušlina, Zvonka Vekića i Ante Kvesića, te Zdravka i Zorana Mamića i poduzetnika Drage Tadića. Sumnjiči ih se za primanje te davanje mita, trgovanje utjecajem te davanje mita za trgovanje utjecajem.

Mamić tvrdi da je dao 370.000 eura, kako bi dobio oslobađajuću presudu za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama, da mu ne bi bila potvrđena optužnica za Dinamo 2 te da bi mu bila vraćena jamčevina od sedam milijuna kuna. No ništa se od toga nije se dogodilo, pa ispada, da je kako on to tvrdi, skupo platio "usluge" koje na koncu nije dobio.

Nakon uhićenja u lipnju lani, te kratkog boravaka u Remetincu, sudac Vekić je ponovo bio uhićen u studenom zajedno sa svojom prijateljicom Natašom Sekulić. Taj ga je put USKOK osumnjičio da novac koji je navodno dobio od Mamića kao mito pokušao sakriti tako što je kupio neka vozila te stanove. Dio novca, nađen je i u sefu njegove prijateljice Nataše Sekulić.

U sefu je pronađeno malo više od 300.000 kuna i oko 30.000 eura. Za taj novac, kako se sumnja, Vekić nije imao pokriće u svojim legalnim prihodima. Te istrage vjerojatno će u dogledno vrijeme biti okončana podizanjem optužnice.

>> VIDEO Konačno ulovili 'Fantoma s Trešnjevke': Godinama je uhodio djevojku i zurio ljudima u prozore, građani odahnuli: Sad možemo mirno spavati