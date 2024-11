Sud Josipi Rimac dao dva tjedna da presluša tajne snimke u koje je - upala

Po već uhodanom rasporedu, kada su optužbe i optužnice protiv Josipe Pleslić (ex Rimac) u pitanju, sjednica optužnog vijeća se održi, no optužnica se ne potvrdi. Tako je bilo i u slučaju treće optužnice u kojoj je USKOK osim nje, optužio i Dijanu Vrcan, bivšu rektoricu Sveučilišta u Zadru i poduzetnika Ante Stanišića iz tvrtke Graditelj svratišta. Kao i u ranija dva slučaja, sporni su bili dokazi koji su prikupljeni iz onog već sada legendarnog mobitela bivše HDZ-ove državne tajnice, jer njezina obrana problematizira zakonitost tih dokaza. Pa su tako ponovo tražili uvid u tzv. inicijalne naloge suca istrage kojima je odobreno tajno prisluškivanje Josipe Rimac.

Obrana tvrdi da su postupci protiv Rimac, pokrenuti nakon što je ona upala u tajne mjere koje su bile određene protiv određenih osoba iz Ministarstva državne imovine iz vremena dok ga je vodio Marko Banožić, koji sada i sam ima pravosudnih problema, jer čeka da sud odluči o optužnici kojom ga se tereti da je skrivao nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić.

Po stavu obrane Josipe Rimac, ti inicijalni nalozi u pitanje dovode zakonitost kasnije prikupljenih dokaza protiv nje, no sudovi obrani do sada nisu davali za pravo. Odnosno, optužna vijeća zagrebačkog Županijskog suda su u druga dva postupka tvrdila da su svi dokazi prikupljeni protiv nje zakoniti. VKS je u jednom slučaju dao za pravo optužnom vijeću, dok je u drugom slučaju prihvatio žalbu obrane, te je spis vratio na ponovo odlučivanje nižem sudu, a obje optužnice su još nepotvrđene. No, vjerojatno, da bi se sada izbjegao taj pravosudni ping pong, optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda koje je odlučivalo o trećoj optužnici protiv Josipe Rimac, odlučilo je dati i njoj i obrani dva tjedna vremena, tijekom kojih će ona moći preslušati tajne snimke u koje je - upala.

VEZANI ČLANCI:

Pa je sjednica optužnog vijeća odgođena za dva tjedna, nakon čega će se ponovo odlučivati o pravomoćnosti treće optužnice u kojoj USKOK Josipu Rimac i Stanišića tereti da su se između siječnja 2018. i svibnja 2020. dogovorili kako će Rimac iskoristiti svoj utjecaj koji je imala kao bivša HDZ-ova gradonačelnica Knina i saborska zastupnica, te državna tajnica, ne bi li tvrtki Graditelj svratišta osigurala unosne poslove s državom. Stanišić, joj je, prema tvrdnjama USKOK-a, za uzvrat omogućio da bez plaćanja režija živi u stanu u Zagrebu koji je vlasništvo njegove tvrtke te joj je obećao da će joj besplatno ugraditi opremu u obiteljsku kuću u Vodicama. U tom je slučaju šteta oko 48.000 kuna.

USKOK Josipu Rimac tereti i da je od Dijane Vican tražila da intervenira kako bi se Stanišiću vratila garancija od 1,5 milijuna kuna. Ta priča je počela u veljači 2019. kada je raspisan natječaj za izvođenje radova na izgradnji Studentske menze u Zadru. Na natječaj je pristiglo sedam ponuda, a prihvaćena je Stanišićeva koja je iznosila 74,8 milijuna kuna i bila je najpovoljnija. Njegova tvrtka je sukladno uvjetima natječaja dostavila dokumentaciju i garanciju od 1,5 milijuna kuna, s tim da se u garanciji navodilo, kako će se ta suma isplatiti korisniku garancije, odnosno Sveučilištu u Zadru ako Graditelj svratišta odustane od ponude u roku njezine valjanosti, ne dostavi ažurirane podatke popratnih dokumenata ili u propisanom roku ne potpiše ugovor. Kako nije ispoštovano ono što je bilo dogovoreno, USKOK u optužnici navodi da je Sveučilište htjelo naplatiti garanciju, no da je naplatu, nakon intervencije Josipe Rimac, spriječila Dijana Vican.

Prema optužnici, Josipa Rimac je intervenirala i nakon što HŽ Infrastruktura nije prihvatila ponudu Stanišićeve tvrtke na izvođenju radova na obnovi zgrade u Osijeku, pa ju se tereti da je od predsjednika uprave HŽ Infrastrukture tražila da se u drugim boljim ponudama u toj nabavi neovisno o stvarnom stanju pronađe greška. Međutim, on je taj njezin zahtjev odbio.

>>FOTO Ivanka Trump proslavila je 43. rođendan, podijelila životne lekcije koje je do sad naučila: Obitelj i prijatelji su sve>>