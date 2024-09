Studentice prevarene oko najma stana u Barceloni, a 42-godišnjakinja dok je prodavala dječja kolica

Budite oprezni kada kupujete ili plaćate preko interneta. Policija to opet i opet ponavlja, no građani za ta upozorenja očito ne haju. O čemu svjedoče dva događaja koje sada istražuje PU istarska. Žena (42) pulskoj policiji prijavila je da je žrtva računalne prevare i to nakon što je preko interneta objavila da prodaje dječja kolica. Nije dugo trebalo da joj se SMS porukom javi nepoznata osoba, koja je tražila da joj 42-godišnjakinja dostavi e-mail adresu, što je i učinila, nakon čega je dobila novu poruku u kojoj je pisalo: - Vaš je proizvod uspješno prodan no trebate kliknuti na poveznicu aplikacije dostavne službe radi uplate novca.

Ono što joj je rečeno da učini, 42-godišnjakinja je i napravila, a nakon što je kliknula na poveznicu, unijela je podatke bankovnog računa i kartice te zaprimila obavijesti o autorizaciji. No uskoro je shvatila da joj je s računa skinuto nekoliko tisuća eura, pa joj nije preostalo ništa drugo do da ode u policiju i prijavi da je žrtva računalne prevare. Policija sada istražuje slučaj te ponovo upozorava građane da podatke o bankovnim karticama, PIN broju i CVV broju, kao i svoje osobne podatke, ne ustupaju nepoznatim osobama.

- Podsjećamo da je dovoljno dostaviti broj bankovnog računa (IBAN) da bi Vam netko uplatio novac, ne trebate dostavljati druge podatke. O zlouporabi bankovnih kartica građani bi trebali odmah obavijestiti banku koja im je izdala karticu, a u slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je obavijestiti policiju na broj 192 - poručili su iz policije.

VEZANI ČLANCI:

I dok pulska policija istražuje tu računalnu prevaru, labinska istražuje slučaj dviju studentica koje su prevarene dok su tražile smještaj u Barceloni. Kako su djevojke ispričale policiji, preko društvenih mreža našle su oglas kojim se nudio najam stana u Barceloni. Oglas je navodio i e-mejl adresu na koju su se javile, nakon čega su dogovorile smještaj i uplatile novac na dostavljeni broj računa. No nakon što su platile, osoba s kojom su dogovorile navodni najam stana u Barceloni, ponovo im se javila mejlom te navela da uplata nije prošla. Djevojke su ponovo platile, a navodna iznajmljivačica stana im se nakon toga prestala javljati, a one su shvatile da su ostale bez nekoliko tisuća eura. I u ovom slučaju policija upozorava građane da budu oprezni kada preko interneta unajmljuju apartmane ili kuće za odmor.

- Građanima se preporučuje da pripaze putem kojih oglasa i internetskih stranica pronalaze smještaj te da provjere da li za određeni smještaj ima recenzija korisnika. Također je potrebno pripaziti je li osoba koja iznajmljuje smještaj stvarno i osoba koja je za njega odgovorna. Iznajmljivač bi se trebao potpisivati punim imenom i prezimenom, a njegovi osobni podaci i podaci agencije trebali bi se nalaziti na svim promotivnim materijalima, uključujući i društvene mreže i internetsku stranicu putem koje se oglašava. Ako mogu, savjetujemo građane da prije uplate novca obave i detaljnije provjere putem nadležnih institucija kako bi se uvjerili da se određena nekretnina doista iznajmljuje te da je osoba ili agencija koja oglašava najam doista za to i ovlaštena. U slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je odmah obavijestiti policiju na broj 192 - poručili su iz policije.