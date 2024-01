Stiglo pogoršanje vremena: Za nekoliko regija izdano žuto upozorenje

Za nekoliko hrvatskih regija izdano je žuto upozorenje zbog magle koja smanje vidljivost na manje od dvjesto metara. Magla će raditi probleme u osječkoj, zagrebačkoj i karlovačkoj regiji, dok je za gospićku regiju, Kvarner i Kvarnerić te Zapadnu obalu Istre upaljen žuti meteoalarm zbog vjetra koji će puhati. Očekuju se udari jugozapadnog vjetra do 75 kilometara na sat.

Na većem dijelu Jadrana djelomice, prijepodne i pretežno sunčano, a drugdje promjenljivo oblačno, uz maglu u prvom dijelu dana ponegdje u unutrašnjosti, prognoza je za utorak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Poslijepodne i osobito navečer mjestimice u Gorskom kotaru i Lici te na sjevernom Jadranu malo kiše.

Vjetar u prvom dijelu dana većinom slab, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Zatim u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, u višim predjelima na udare jak i olujan, a navečer na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura od 6 do 11, na Jadranu između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Sutra će pak u prvom dijelu dana biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša. Poslijepodne u većini krajeva djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, a na sjevernom Jadranu, u Lici i Gorskom kotaru i dalje uglavnom oblačno, mjestimice uz malo kiše. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, uglavnom u najvišim predjelima jak s olujnim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu 9 do 13, a najviša dnevna uglavnom između 11 i 16 °C, malo niža u Gorskom kotaru i Lici.

Prema meteogramima DHMZ-a prava promjena vremena stiže nam za vikend. U nedjelju najviša dnevna temperatura u Zagrebu bit će 6, a u ponedjeljak ujutro 4 stupanj, a poslije još hladnije. Najviše dnevana, prema sadašnjim izračunima, bit će dva stupnja. Za Delnice, recimo, u nedjelju pridviđaju snijeg. Prema tablici norveške stranice Yr., u ponedjeljak je i u Zagrebu moguć i snijeg, a temperature u srijedu idu i do -6.

Foto: Yr.no

