Stručnjaci o kaosu u Saboru: 'Ministar bi se trebao znati suzdržati od takvih bijesnih reakcija'

Bijesni ispad ministra obrane Damira Krstičevića tijekom današnjeg aktualnog prijepodneva u Saboru dokazao je koliko ga boli propali posao nabave borbenih zrakoplova od Izraela. Sabornicom su letjeli papirnati avioni, no ministru je prekipjelo u trenutku kad je njemu i premijeru Andreju Plenkoviću SDP-ov Franko Vidović pokušao uručiti po kutiju maketa borbenih zrakoplova.

– Goni se ti i to – vikao je Krstičević na Vidovića dok mu je iz ruke grabio kutiju s maketom i bijesno je bacio na pod. Nastavio je Krstičević i dalje vikati, zbog isključenog mikrofona nismo uspjeli čuti što, no smirivali su ga i premijer i predsjednik Sabora Gordan Jandroković te predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.

Pogledajte video burne reakcije ministra Krstičevića:

[video: 28861 / Burna reakcija ministra Krstičevića na provokaciju SDP-ovca Vidovića]

Mirni premijer i sam je kasnije u danu izgubio živce u prepirci s Mostovim Nikolom Grmojom. Njegova kritika kako Vlada radi u interesu Srbije jer se ne sastaje Povjerenstvo koje bi trebalo pratiti provedbu prijelaznih mjerila iz poglavlja 23. i 24. iz pristupnih pregovora Srbije s EU-om izazvala je negodovanje u sabornici, pa je predsjednik Sabora odredio 10-minutnu stanku. Kamere su se ugasile. Mostov Nikola Grmoja kaže da je tijekom stanke HDZ-ov Josip Borić dobacio Mostovoj Ines Strenji Linić “što si ti učinila za Hrvatsku”.

“Tako se ne radi s vojnikom”

– Ja sam rekao što si ti učinio budući da je kolegica bila u ratu, a ti i tvoj anemični niste rata vidjeli. U tom trenutku je Plenković krenuo u fizički obračun sa mnom, uskočilo je niz kolega, ja sam se odmaknuo i nakon toga su ga Bulj, Pupovac jedva zaustavili. Krenuo se obračunati sa mnom, i oni su ga jako teško zaustavili, ne znam bi li me udario, ali želio je doći do mene iznerviran – komentirao je Grmoja.

Plenković je nakon incidenta rekao kako je Grmoju išao upitati na koga je on to mislio da je veleizdajnik, ali da je on izašao iz sabornice.

Pogledajte video Plenkovićeve izjave nakon incidenta:

[video: 28869 / Plenković o sukobu s Grmojom]

- Kada dođe do optužbe od strane zastupnika u Hrvatskom saboru, i Vladu RH da se optužuje za rad u interesu druge države, za veleizdaju, onda je to ona granica kada možemo reći da se prešla crta onoga što se može nazvati stav ili političko mišljenje. To je previše i zato sam mu rekao da su ti komentari jadni - rekao je premijer Plenković.

Pogledajte video u kojem Grmoja optužuje Plenkovića:

[video: 28866 / ]

Iz Vlade su nam rekli da premijer nije mislio fizički nasrnuti na Grmoju, ako je bila nedopustiva Grmojina tvrdnja da Vlada radi za interese Srbije, te kako ga nije uzrujao Grmojina opaska kako je anemičan. I Krstičević je svoj incident opravdavao pred novinarima tezom da je zapravo bio potpuno smiren.

– Vjerujte mi, ja i cijeli tim u Ministarstvu obrane učinili smo sve da Hrvatska napokon dobije avion koji zaslužuje. I sada nakon toga svega dođe ti netko da se izruguje. Nakon dvije godine žestokog rada dođe ti netko bez imalo poštovanja da stavi tu maketu. Slažem se da moja reakcija na neki način nije bila način – objašnjavao je.

– Mislim da je to ponižavanje, to nije sportski, tako se ne radi s vojnikom. Jako čvrsto kritiziram SDP, ali zar sam trebao donijeti maketu MIG-a 21, a znamo da ti avioni ne lete – nastavio je Krstičević. Prozvani Vidović poručuje da mu nije bila namjera isprovocirati ministra, već mu je maketu htio pokloniti iz šale, što je shvatio samo premijer. Ministar se, kaže, zbog svega ne osjeća utegom za Vladu, niti misli da je što krivo napravio u procesu propale nabavke zrakoplova.

– U tom procesu bilo je puno komunikacije, tisuću mailova. Postavili smo puno pitanja i rješavali smo ih u komunikaciji. SAD je dao predodobrenje, trebalo je doći još samo konačno odobrenje – rekao je Krstičević. Premijer je prije ovog incidenta, nakon Vidovićeve kritike da je Vlada izložila Hrvatsku međunarodnoj blamaži te ugrozila obrambenu sposobnost hrvatske vojske, poručio da nije ugrozio nacionalnu sigurnost.

– To je netočna, isfabricirana teza koju plasiraju oni koji su u prošlosti najmanje zagovarali da Hrvatska modernizira zrakoplovstvo ili su se protivili tom procesu koji je bio politička odluka ove Vlade, ovog Vijeća za obranu, predsjednice Republike, predsjednika Sabora, s punim uvjerenjem da Hrvatska treba modernizirati ratno zrakoplovstvo – ustvrdio je Plenković.

Bio je to show

Komentirajući istupe i reakcije Krstičevića i Vidovića, komunikologinja Smiljana Leinert-Novosel reče da je tu riječ o sudaru dvaju komunikacijskih stilova.

– Jednom vojničkom, onom ministrovom, u kojem dominira vertikalna dimenzija komuniciranja po principu “naređenje-izvršenje”, gdje nema velikog prostora za improvizacije i šale. S druge strane imamo stil koji možemo opisati kao stil “komunikacije za slobodno vrijeme”, znači zabavno, zaigrano, opušteno, pomalo nestašno. Taj je stil na tragu komunikacije zastupnika Vidovića. To je bio show koji je trebao skrenuti pozornost na one koji taj show i kreiraju te dezavuirati drugu stranu – kazala je L. Novosel.

O istom je ocjenu dao i njezin kolega, komunikolog Danijel Labaš.

– U ministrovoj reakciji došla je do izražaja frustracija čovjeka koji je vjerojatno svu svoju dobru volju uložio u taj posao, i učinio je sve prema zakonu, a Vidovićev čin dio je posve legitimnog igrokaza na koji svaki zastupnik ima pravo u svom nastupanju u Saboru, tim više što u njegovu činu nije bilo ništa nasilno, već je riječ o ironiziranju. No, ministar bi se trebao znati suzdržati od takvih bijesnih reakcija. Razumijem ministra, no trebao je to prihvatiti mirno, kao kritiku neuspjelo izvedene operacije, te uzvratiti da ima pravo i na drugi pokušaj – komentirao je Labaš.