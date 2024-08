Strava u New Yorku: Punica upucala bivšu snahu pa presudila sebi zbog svađe oko djeteta

Šokantan zločin potresao je mirnu ulicu u Upper East Side četvrti New Yorka, u kojoj se nalazi i rezidencija gradonačelnika, Gracie Mansion. U petak u rano jutro, umirovljena probacijska službenica Kathleen Leigh (65) upucala je 45-godišnju majku dvoje djece Marisu Galloway. Leigh je bivša punica Galloway, a ubila ju je nakon višegodišnjeg spora o skrbništvu nad kćeri koju Galloway dijeli s njenim sinom.

Galloway, učiteljica za djecu s posebnim potrebama, u trenutku napada bila je stavila svoju jednogodišnju kćer u automobilsku sjedalicu te se okrenula pospremiti kolica u prtljažnik, no u tome ju je prekinuo prvi metak koji je Leigh ispalila u njenu glavu. Drugi put ju je upucala u leđa nakon što je pala na pod, a zatim je pištolj okrenula prema sebi i presudila si hicem u glavu, doznaje New York Post. Leigh je proglašena mrtvom na mjestu događaja, dok je Galloway preminula na putu do bolnice.

"Oduzela je djetetu majku da bi njen sin bio sretan... to je šokantno. Vidio sam puno toga, ali ovo je baš biblijski" komentirao je jedan policijski službenik. Susjedi su u nevjerici, pitaju se, "što je mogla napraviti da je punica toliko mrzi", a Galloway opisuju kao divnu ženu i majku koja je predano skrbila o svojoj djeci.

Sukob između Leigh i Galloway seže nekoliko godina u prošlost. Naime, ona i njen bivši suprug tri godine se povlače po sudovima zbog dogovora o skrbništvu nad četverogodišnjom kćeri. Sve je počelo 2021. godine kada je policija zaprimila dvije dojave o incidentu u obitelji u dva dana zbog svađa između Galloway i njenog partnera. U narednim mjesecima zaprimili su još nekoliko dojava da je majka nasilna prema svojoj kćeri. Iako se svaki put pokazalo da su neutemeljene, bivši partner i njegova majka postali su uvjereni da je Galloway nasilna prema djevojčici i prijavljivali da malena k njima dolazi puna masnica.

POVEZANI ČLANCI:

"Uvijek je pričala o tome kako je bivši suprug maltretira. Svako malo su mi na vrata dolazili iz ureda za socijalnu skrb i pitali me ima li problema u stanu do mog. Uvijek sam im govorila da nema, ona je divna majka" kazala je susjeda Meryl Feidelman. Starija djevojčica nakon majčine smrti boravi s ocem, dok je mlađa dana na skrb majčinim roditeljima.

Neimenovani izvori tvrde da je Leigh prije napada na bivšu snahu dijagnosticiran terminalni oblik raka. Živjela je sa sinom za vrijeme primanja terapije. U stanu je otkriveno sedam stranica dugačko pismo koje je napisala za policijske službenike, a u kojemu detaljno opisuje kako je Galloway nasilna prema djeci, u što su ona i njen sin bili uvjereni, no nitko drugi nije primijetio, uključujući stručne službe. Za vrijeme očevida, osim pištolja iz kojega je pucala, u torbici kouj je Leigh nosila pronađeno je još jedno oružje. Trenutno nije jasno je li žena imala dozvolu za posjedovanje oružja.

VIDEO Privođenje ubojice iz Daruvara