Stranac napao majku na plaži: Urlao je na mene i prijetio mi, a svi su samo gledali

Traumatično iskustvo proživjela je jedna majka na plaži u Štinjanu kraj Pule jučer popodne kada ju je napala skupina stranaca jer ih je zamolila da ne dopuste psu da im razbacuje stvari po plaži.

Žena, čiji su podaci poznati redakciji, je bila na plaži s jednoipolgodišnjim djetetom i svojom majkom kada je vidjela da se na brodici približava skupina ljudi.

– Stali su i počeli izlaziti iz čamca, a prvo je izašao pas koji je išao ravno preko naših stvari. Mi smo bile udaljene par metara sjedile smo uz more, a ja sam im doviknula da pripaze na psa jer je počeo kopati po našim stvarima. Međutim, nisu me razumjeli pa sam se ustala i isto im to na vrlo ljubazan način ponovila na engleskom jeziku – početak je neugodnog događaja u kojem se našla naša sugovornica.

Kako im je to rekla, djevojka koja je držala psa počela je galamiti na nju, a posebno je 'stala na žulj' muškarcu s fotografije koju nam je poslala.

Foto: Privatna fotografija

– Bio je vidno alkoholiziran, možda čak i pod narkoticima. Galamio je na mene, unosio mi se u lice, ja sam držala dijete koje je vrištalo od straha. Rekla sam mu da ću pozvati policiju no on se namjestio u pozu da ga fotografiram. Nikako ga nisam mogla otjerati na nas pa smo uzele svoje stvari i krenule prema automobilu, no muškarac je hodao za nama jedno sto metara, prijetio nam, derao se, bio je uporan. Policija je došla nakon 45 minuta, legitimirala ih je, no danas sam čula da ih čak nije niti alkotestirala već da su ih odmah pustili – priča nam majka koja je i danas u šoku.

– Mislila sam da ću ga uplašiti ako kažem da ću zvati policiju no rekao mi je da sutra ide kući i da ga nije briga – dodala je naša sugovornica koja je na odmoru kod roditelja koji su inače iz Štinjana.

Njezin suprug također je u šoku.

– Najgore je što im nitko nije pomogao, svi su samo sjedili i gledali što se događa. Tek kada je policija došla dvije žene javile su se kao svjedokinje dok konobari u kafiću u kojem je pijana grupa sjedila nisu poduzeli baš ništa – rekao nam je.