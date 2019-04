Prekid u javljanju uživo: Što je to omelo reporterku

Javljanja uživo nisu lagan posao, pogotovo kad se u prijenos uključe životinje koje su slučajno u prolazu. CNN-ova reporterka Abby D. Phillip bila je žrtva tog scenarija, a zadesio ju je maleni gušter koji joj je projurio po nozi.

Tijekom intervjua vidljivo uznemirena reporterka počela se vrpoljiti te pokrivati usta. Komešanje su primijetili i drugi novinari pa su je pitali što se događa.

- Gušter se penjao na mene. Oprostite. To se dogodilo na televiziji uživo - rekla je Phillip kroz smijeh.

- Dobro sam. Barem nije bio krokodil - dodala je na kraju i nasmijala kolege.

Reagirali su i korisnici Twittera.

“At least it wasn’t an alligator.” 😆 — Josh Campbell (@joshscampbell) 19. travnja 2019.

“i don’t think *it’s* ok, but i’m fine” is a pretty badass line https://t.co/Z80EvoJcPN — Justin Sink (@justinsink) 19. travnja 2019.