Stožer: Imamo samo 10 novih bolesnika, bez smrtnih slučajeva u posljednja 24 sata

Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije objavio je nove podatke o broju zaraženih u Hrvatskoj.

- U proteklih 24 sata imamo 10 novih bolesnika, a ukupno je 1881 slučaj. Oporavljenih je 771 pa trenutačno imamo 1110 oboljelih. Testirano je 25.610 osoba. Preminulih od jučer nemamo, a ukupno ih je 47. U bolnicama su 324 bolesnika, a kod kuće njih 786. U samoizolaciji je 13.593 osoba, što je za 297 manje od jučer. Na respiratoru je 18 bolesnika, pet manje nego jučer - kazao je ministar zdravstva VIli Beroš te dodao:

- Kao dodatno objašnjenje zbog medijskih natpisa o dva bolesnika u Splitu, možemo reći da su preminuli u periodu nakon jučerašnje konferencije splitskog stožera, a do naše konferencije koja je bila nakon splitske.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je 15 županija tražilo i dobilo suglasnost da se ukinu propusnice za putovanje unutar županija.

- Zagrebačka županija i Grad Zagreb, za njih je ukinuta e-propusnica između dvije županije. Primorsko-goranska je zatražila i dobila suglasnost da se podijeli u tri područja Gorski kotar, otoci i primorje, a i Splitsko-dalmatinska je izdvojila otoke za koje i dalje trebaju propusnice. Ličko-senjska je izdvojila Udbinu i Novalju koji ostaju u režimu koji se zahtjevaju e-propusnice, a i Dubrovačko-neretvanska županija koja se podijelila na tri područja, šire dubrovačko područje, poluotok Pelješac i otoci i dolina Neretve - kazao je Božinović te dodao:

- Ako se pogorša epidemiološka situacija stvari se mogu vratiti, možda ne za cijelu Hrvatsku odjednom, ali za neke točke. To je predviđeno našom odlukom. Cilj je bio usporavanje kretanja i sigurni smo da je ta odluka imala jednu od najvećih uloga u smanjenju širenja virusa. Pozivamo građane da budu racionalni kod napuštanja mjesta stanovanja i da to bude nužna potreba. Odlaskom u drugi grad ili općinu povećava se mogućnost da se zarazite i prenesete zarazu.

Video: Dragan Primorac: Vjerojatno su djeca ključni prenositelji virusa

Dodao je kako je važno zadržati restriktivni način izdavanja propusnica jer se time kontrolira faktor koji regulira brzinu širenja virusa.

- Već smo zatražili od svih županijskih stožera da vrlo pomno prate situaciju i da vrlo brzo reagiraju kod svake zaraze jer od kvalitete njihovih reakcije ovisi krivulja - naglasio je Božinović.

Na pitanje hoće li udovoljiti zahtjevu iz Osječko-baranjske županije da se otvore još neke trgovine, Božinović je rekao da će premijer Andrej Plenković izvijestiti o tome što će se popuštati.

- Ovaj tjedan očekujem da će Vlada imati cjelovitu sliku - rekao je.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je da nije problem baviti se nekih individualnim sportom, ali da treba propisati sport u kojem sudjeluje dvoje i više ljudi. Za najavljena serološka ispitivanja Capak je rekao da su nam ona interesantna kako bismo vidjeli koliko je populacija prokužena.

- Prva studija bit će na 1100 ispitanika. Reagencije očekujemo do petka pa se nadam da će brzo biti provedena testiranja - kazao je Capak te dodao da su dali detaljnije upute za ugostiteljske objekte:

- Ne možemo pisati traktate, da pišemo centimetre kolika mora biti udaljenost, ako treba napisat ćemo da se roba mora izdavati na 20 do 100 centimetara. Jedna osoba može izdavati i naplaćivati, ali se između te dvije radnje moraju defincirati rukavice. U pekarama, barem onim u koje ja ulazim, ljudi istovremeno rade s novcem i proizvodima. Oni taj proizvod prime vrećicom ili papirom i nakon toga naplate. Bitno je da se ne dogodi križna kontaminacija, da bakterije koje postoje na novcu ili kartici prijeđu na objekt onoga što se isporučuje, na hranu.

Osvrnuo se i na rad škola te vrtića.

- Neki vrtići i neke škole od prvog do četvrtog razreda i dalje rade. Koji će to točno period biti kada će se učenici vraćati u škole ovisi o epidemiološkoj situaciji i o dogovoru vlade i stožera. Ako bude kontinuirano dobra situacija, razgovarat ćemo o tome. S obzirom da ova E-škola ide dobro, mišljenja smo da se neki ni ne trebaju vraćati u škole - rekao je Capak.

Ravnateljica Infektivne klinike, Alemka Markotić, govorila je o serološkim testovima.

- Za ovakvu vrstu virusa ovi testovi ne mogu vam pokazati skroz aktunu infekciju, prvih 4, 5 dana su uglanom negativni. Barem zasad. Hoće li biti bolji za koji mjesec vidjet ćemo. To znači da je netko prebolio. S ovim s kojim radimo ne možemo znati je li to bilo prije 7, 8 dana ili prije dva mjeseca, ali važno je znati da su neki ljudi bili u kontaktu s virusom i da su razvili određeni imunološki odgovor. Taj dio je nama važan. Postoci ovise o tome gdje ćemo testirati, ali ovise i o epidemiološkoj situaciji. Nekad ti postoci idu ispod jedan posto, negdje i do 10 posto - kazala je Markotić.