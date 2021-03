Stožer objavio upute za pojačano kažnjavanje svih onih koji krše epidemiološke mjere

Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je upute za najavljeno pojačano kažnjavanje kršitelja mjera i za donošenje mjera za pripremu turističke sezone. Podsjećamo, pojačano kažnjavanje su najavili na današnjoj konferenciji za medije.

Pojačano kažnjavanje kršitelja mjera

Prva uputa odnosi se na pojačani nadzor pridržavanja epidemioloških mjera. U njoj stoji da su svi stožeri civilne zaštite obvezni organizirati pojačani kontinuirani nadzor pridržavanja epidemioloških mjera na svom području, pri čemu posebno treba pažnju obratiti na mjesta mogućih nedopuštenih okupljanja te na eventualni nedopušteni rad ugostiteljskih objekata u zatvorenim prostorima.

Ističu da se gosti mogu posluživati isključivo na terasama, te da je nužno pripaziti i na eventualno kršenje ograničenja radnog vremena.

U uputi stoji kako područni uredi Ravnateljstva civilne zaštite imaju obvezu stupiti u kontakt s policijskim upravama i područnim uredima Državnog inspektorata radi koordiniranja provođenja nadzora mjera. Uputu je potpisao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Uputa - pojačani nadzor

Uputa za turizam

U drugoj uputi i to onoj koja se odnosi na mjere za pripremu turističke sezone stoji da su lokalni stožeri civilne zaštite obvezni stupiti u kontakt s turističkim zajednicama s njihovog područja te da, ako za to postoji potreba, predlože uvođenje nužnih mjera. Oni će morati svakog tjedna utorkom do 12 dostaviti podatke o broju turista na području njihove županiju.

I tu uputu potpisao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Uputa - turistička sezona