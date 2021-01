Provokator s kninske tvrđave: Nitko mi ne može zabraniti da kažem da je Oluja zločin

Teolog i humanitarni djelatnik Miloš Stojković prošlih je nekoliko dana boravio u Šibensko-kninskoj županiji kao povjerenik poznatog pravoslavnog Manastira Hilandar za humanitarni rad. Bio je u izaslanstvu predvođenom državnim tajnikom u srbijanskom ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave koje je obilazilo srpsko stanovništvo u Šibensko-kninskoj županiji.

No, tada je navodno Stojković navodno na svome Facebook profilu objavio snimak s Kninske tvrđave koji je mnoge razljutio, među ostalima i samog gradonačelnika Knina jer se u snimci propagiraju velikosprske ideje, primjerice, govori se kako je Knin srpska zemlja te da će se na toj tvrđavi ponovno vioriti srpska zastava. Pretpostavlja se da je upravo na toj snimci Stojković, no on je odbacio te tvrdnje. Hrvatska je u četvrtak zatražila ispriku Srbije i poslala prosvjednu notu.

Stojković je danas gostovao u jutarnjem programu srpske televizije Pink u emisiji "Novo jutro" te je govorio o spornoj snimci. Odmah na početku Stojković je naglasio kako u Šibensko-kninskoj županiji nije bio kao član državne delegacije već samo kao teolog i humanitarac.

Također, reagirao je i na to što je Hrvatska zatražila ispriku Srbije. "Oni mogu tražiti ispriku od mene osobno ili od Manastira, jer sam ja tamo bio samo kao humanitarac. Odgovorno tvrdim kako smo svuda širili poruku mira i ljubavi, suživota", kazao je Stojković.

Zatim je kazao kako nitko ne može njemu osobno, a ni svim Srbima koji žive tamo, zabraniti da kažu kako je Oluja bila zločin. Naglasio je ponovno kako su širili poruku mira i ljubavi te kako su zahvaljivali, među ostalima, i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na trudu da održi odnose sa svima, pa i s Hrvatskom, iako "to s njihove strane očigledno nije bilo dobronamjerno".

Što se tiče sporne snimke, Stojković je objasnio kako su nakon čitave akcije, on i prijatelji privatno otišli na tvrđavu gdje su, sasvim slučajno, bili i gradonačelnik Knina sa svojim prijateljima, s kojima su se ljubazno pozdravili. Nakon tog, objašnjavajući kako je nastala snimka, su otišli dalje od njih te privatno, Stojković i prijatelji, komentirali kako, ukoliko i Hrvatska želi pomirenje, mora prihvatiti kako je Oluja bila zločin, kako su protjerani iz Knina 200 tisuća Srba.

"Sve ostalo, odgovorno ovdje tvrdim, a i istraga će pokazati, je ono boje li se oni svakog tko bilo kakvu izjavu da o tamošnjim Srbima, žele li to ispolitizirati zbog tamošnjih lokalnih izbora. Jedino stojim iza snimke na kojoj smo mi komentirali i kazali da se dogodio zločin te da, ako želimo pomirenje, moraju i oni prihvatiti da je protjerano 200 tisuća Srba te da su i tamo ljudi ubijani. Također, i neki naši ljudi koji su možda pogriješili, moramo to priznati, to nije problem", kazao je. Naglasio je kako je to njihov osobni stav te da na to imaju pravo.

Kazao je također da on nije postavio snimku te da će istraga pokazati tko je zatpravo snimku postavio na društvene mreže te koji su interesi iza toga.

"Možda se gradonačelnik uplašio fotografije s nama kada je ispitao tko smo", kazao je potom i kasnije dodao: "Mislim da su se zbog tih naših stavova, nakon te fotografije s gradonačelnikom koji se tu našao privatno, oni uzbudili i vjerojatno sada kreiraju neku svoju priču. Ali ova prosvjedna nota je sramotna, to je dokaz njihovih loših namjera tog njihovog ministarstva", kazao je o tome.