Što znači Orbánov odlazak kod Putina? 'Mir se neće dogoditi sam od sebe. Mira će biti kad ga netko stvori'

Mađarski premijer Viktor Orbán doputovao je danas u Moskvu i susreo se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju, zaključivši tako na vrlo kontroverzan način prvi tjedan šestomjesečnog, rotirajućeg predsjedanja Mađarske Vijećem Europske unije. Charles Michel, predsjednik Europskog vijeća, tijela koje, za razliku od ministarskog Vijeća EU, okuplja 27 šefova država ili vlada pa je na neki način superiornije ovome čime trenutno predsjeda Mađarska, i prije Orbánova slijetanja u Moskvu upozorio je na X-u da mađarski premijer nema mandat da uime Europske unije razgovara s Rusijom.

Ne predstavlja EU

"Europsko vijeće je jasno: Rusija je agresor, Ukrajina je žrtva. Nikakve rasprave o Ukrajini ne mogu se voditi bez Ukrajine", napisao je Michel. "Orbánov posjet Moskvi potpada isključivo pod bilateralne odnose između Mađarske i Rusije. Stav Europskog vijeća o ruskom ratu protiv Ukrajine je takav da isključuje službene kontakte između Europske unije i predsjednika Putina. Stoga, premijer Orbán ne predstavlja EU", komentirao je Josep Borrell, visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije.

VEZANI ČLANCI:

Estonska premijerka Kaja Kallas, predložena da preuzme Borrellovu dužnost u novom mandatu Europske komisije, poručila je da Orbán zloupotrebljava mađarsku ulogu predsjedavajuće države članice u Europskoj uniji. Neki neslužbeno tvrde da je mađarsko predsjedanje ovime de facto "završilo i prije nego što je zaista počelo", kako se izrazio jedan neimenovani europski diplomat za Financial Times.

Orbánova vlada preuzela je u ponedjeljak šestomjesečno predsjedanje (ministarskim) Vijećem Europske unije. U utorak je Orbán osvanuo u službenom posjetu Kijevu. Inače je uvriježeno da svaka država članica u prvom tjednu svog predsjedanja Vijećem EU ugosti predsjednicu Europske komisije i sve europske povjerenike na zajedničkoj sjednici dviju vlada, nacionalne i europske. To se moglo dogoditi i ovaj put, ali umjesto toga mađarski premijer je odletio u Moskvu.

Orbán je u radijskom intervjuu prije polijetanja za Rusiju priznao da Mađarska kao trenutka predsjedateljica Vijećem EU nema mandat da pregovara o ratu i miru u Ukrajini uime Europske unije, ali: - Mi možemo identificirati situaciju, utvrditi dokle svaka strana može ići, i jednom kad smo to utvrdili onda europski lideri zajednički mogu donijeti odluke - rekao je mađarski premijer. Drugim riječima, nema mandat da razgovara uime EU s Putinom, ali nada se da u razgovoru s Putinom, nakon ranijeg razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, može donijeti na stol u Bruxelles neki prijedlog za rješenje rata u Ukrajini.

Orbán je u Europskoj uniji i NATO-u već dugo percipiran kao najveći Putinov simpatizer, kao protivnik sankcija protiv Rusije i protivnik politike izdašne pomoći Ukrajini, ali on sâm za sebe tvrdi da nije za Putina, nego je za mir. - Ja radim jednu stvar. Idem na mjesta gdje prijeti rat ili gdje traje rat, koji ima negativne posljedice na Europu i Mađarsku, i razjašnjavam činjenice. Postavljam pitanja. Predsjedniku Zelenskom postavio sam tri ili četiri važna pitanja, kako bismo shvatili njegove namjere, njegove crvene linije, njegove granice do kojih je spreman ići u svrhu postizanja mira. Ako to ne znamo precizno, ako sjedimo u Bruxellesu, onda se ne možemo približiti miru. Mir se neće dogoditi sam od sebe. Mira će biti kad ga netko stvori. To mora biti učinjeno - rekao je Orbán prije odlaska u Moskvu.

Znakoviti pozdrav

Ruski predsjednik Putin je, prema video snimkama početka njihova susreta, pozdravio mađarskog premijera "ne samo kao našeg dugogodišnjeg partnera, nego također i kao predsjedavajućeg" Europskom unijom.