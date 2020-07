'Nad njim će bdjeti premijer': Što se krije iza ukidanja Ministarstva koje postaje državni Ured?

Nema više Ministarstva za demografiju jer to je toliko važan resor da će biti uzdignut na razinu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, poput Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu ili onog za Hrvate izvan RH. Tko nije čuo za njihovu važnost i utjecaj u kreiranju politika i zakona!? Zašto je premijer ukinuo Ministarstvo demografije iako smo tri dana prije iz Vlade dobili potvrdu da taj resor sigurno ostaje? Što se dogodilo u ta tri dana da se ministarstvo koje sigurno ostaje pretvorilo u ono koje sigurno nestaje?

Nakon svega iz Vlade tvrde da je Ured za demografiju i mlade nad kojim će bdjeti premijer bolje rješenje od ministarstva, no zašto to rješenje nisu primijenili i na ministarstva sporta, turizma, branitelja i “uzdignuli” ih na razinu Ureda? Brzo će se pokazati je li to bolje rješenje ili je Vlada odustala od demografskog razvoja zemlje.

Važna je koordinacija

Marin Strmota, demograf i bivši državni tajnik za demografiju koji je 2018. dao ostavku iz moralnih razloga kaže:

– Bolje da Ministarstva za demografiju nema jer nije imalo dobar naziv (demografija je znanstvena disciplina), ni ikakvu funkciju, poluge da donosi zakone, a ni budžet. Neće te funkcije imati ni Središnji ured za demografiju kao vanjsko tijelo koje nema nadležnost ni za Zakon o rodiljnim i roditeljskim naknadama i dječji doplatak. Bojim se da je to fiktivna priča. Taj bi Ured ili državno tijelo za demografski razvoj imao smisla ako iza njega stane premijer i uži kabinet Vlade i da postoji jaka međuresorna suradnja i volja da se riješe demografski problemi. No zašto bi sad funkcionirao Ured za demografiju kad nije Ministarstvo za demografiju? Nisam vidio da Središnji ured za Hrvate izvan RH ima manevarskog prostora da kroji neke strateške politike. Malo sam skeptičan, taj Ured mi se više čini kao smokvin list i bojim se da nema političke snage ni razumijevanja važnosti rješavanja demografskih problema, ali živi bili pa vidjeli – govori Strmota.

Demograf Anđelko Akrap smatra da je najvažnija čvrsta politička volja da se počnu korjenito rješavati demografski problemi i da se shvati da je to problem svih resora.

– Bilo bi najbolje da je ostalo zasebno Ministarstvo za demografiju s obzirom na težinu problematike, ali kad već nije, bolje je da postoji Središnji ured za demografiju odvojen od socijale. Demografska problematika tiče se svih ministarstava i bitno je kakve će ovlasti imati Ured za demografiju koji bi trebao koordinirati demografske mjere između više ministarstava – kaže Akrap.

Ništa se neće promijeniti

Njegov kolega Stjepan Šterc uvjeren je da se od Ureda za demografiju ništa ne može očekivati.

– Mogli smo imati Strateški ured za demografiju, ali s potpredsjednikom Vlade koji bi koordinirao demografske politike više ministarstava, no ukidanje resora demografije i svođenje na Ured za demografiju u rangu drugih ureda, a bez potpredsjednika Vlade neadekvatno je težini problematike. Taj Ured ustanovljen je forme radi, po nadležnosti ispod svih ministarstava i ovime su pokazali da Vladu demografija ne zanima i da su sva druga ministarstva važnija unatoč svim alarmantnim projekcijama da nestajemo kao narod. Ništa se, nažalost, ne može očekivati od ovog Ureda, sadržajno se ništa neće promijeniti, no, nažalost, nisam iznenađen – govori Šterc.

Demograf Dražen Živić zamjećuje da u kampanji, a i nakon izbora nije baš čuo da se spominje demografija, pa dodaje:

– To može značiti da su demografski problemi izvan fokusa kao što je to i dosad bilo uz manje pomake Vlade, ali i da će možda taj Ured za demografiju biti stožerno mjesto za oblikovanje demografskih mjera koje će ministarstva provoditi. No, tada bi to trebao biti ozbiljan Ured u kojem bi struka a ne politika vodila glavnu riječ i koji neće služiti za zbrinjavanje kadrova koji se nikad nisu bavili demografijom. Ako je osnovan samo da se zadovolji forma, tada ništa od njega – kaže Živić.

A na sve to iz Vlade poručuju da će demografija biti stavljena na razinu Središnjeg državnog ureda zbog horizontalnog karaktera jer ulazi u nadležnosti više državnih tijela.

– Ocjenjujemo da se politika vezana za problem demografije kao i provedba odnosno koordinacija tijela koji je provode može najučinkovitije provoditi s pomoću posebnog tijela koje će se primarno baviti ovom tematikom. Ovo rješenje ne smanjuje važnost demografije koja će i dalje ostati jedan od prioriteta ove Vlade, već na temelju dosadašnjeg iskustva nastojimo unaprijediti postojeći model i učiniti ga funkcionalnijim i efikasnijim – navodi glasnogovornik Vlade Marko Milić, dodajući da to znači da će se time i premijer više baviti. Živi bili, pa i to vidjeli.