Stiže velika promjena vremena, padat će i snijeg. Hoće li ga biti i za Božić?

Vrijeme će danas na Jadranu i u krajevima uz njega biti umjereno do pretežno oblačno. Uglavnom u drugom dijelu dana mjestimice se očekuje kiša, većinom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Sunčanije će biti u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, prijepodne ponegdje magla, a tek navečer naoblačenje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i na krajnjem sjeveru moguće s jakim i olujnim udarima. Na Jadranu će zapuhati umjereno jugo i južni vjetar, navečer u jačanju. Najviša temperatura zraka bit će većinom između 9 i 14 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Za danas je izdano nekoliko žutih upozorenja zbog vjetra. Ona su izdana za zagrebačku i gospićku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu Dalmaciju.

Sutra, u petak, će biti oblačno s kišom, na Jadranu i uz njega i obilnijom uz izraženije pljuskove. U Gorskoj Hrvatskoj kiša će već ujutro prelaziti u snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Prema kraju dana očekuje se prestanak oborine. Vjetar umjeren, ponegdje i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu bura već ujutro, mjestimice jaka i olujna s orkanskim udarima, proširit će se do večeri do juga. Temperatura zraka u unutrašnjosti će biti od 4 do 8, u gorju niža, a na Jadranu između 9 i 14 °C.

Za petak je izdano znatno više upozorenja, nego za danas. Naime, crveno upozorenje zbog vjetra izdano je za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju. Narančasto upozorenje zbog vjetra izdano je za južnu Dalmaciju te riječku regiju, a žuto za gospićku, kninsku, splitsku te dubrovačku. Osim toga, za gospićku regiju izdano je upozorenje zbog snijeg i poledice: "Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama." Za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi je upozorenje zbog kiše: "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika."

"Jako jugo puhat će duž Jadrana i u noći na petak, no već ujutro na sjeveru i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima, koja će oslabjeti u nedjelju, kad će ponovno okrenuti na jugo. U petak vrlo nestabilno, lokalno uz obilne pljuskove, moguće i grmljavinu, a vikend sunčaniji. Ipak, u nedjelju navečer sa sjevera novo jače naoblačenje. I na kopnu vikend će biti povoljniji nego petak, kada će ponegdje biti obilnije oborine, u Gorskoj Hrvatskoj i snijega uz stvaranje snježnog pokrivača te povremeno jakog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Temperatura zraka u padu, najhladnije jutro bit će u nedjelju", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Državni hidrometeorološki zavod na svojim stranicama objavljuje sedmodnevnu prognozu, a prema kartama za iduću srijedu, 25. prosinca, može se vidjeti kako se u dijelu Hrvatske očekuje snijeg. Naime, na karti je ružičastom bojom označeno područje na kojem će napadati više od jednog centimetra snijega. Prema platformi WXCharts, iduću bi srijedu u dijelu Hrvatske moglo biti snijega, primarno u području Like i Gorskog kotara.

Prognoza DHMZ-a za 25. prosinca Foto: DHMZ

