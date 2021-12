Štene po livadama tražili volonteri, a inspekcija nije pronašla propust Općine Rovišće

Iako su još ljetos iz Državnog inspektorata na naš upit o zbrinjavanju jednog od dva napuštena šteneta pronađena u naselju Prekobrdo, Općina Rovišće, odgovorili kako veterinarska inspekcija provodi inspekcijski nadzor i da će nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica poduzeti zakonom propisane mjere, tek na ponovljeni upit doznajemo da ništa nisu poduzeli. Sudeći prema odgovoru, ni neće poduzeti ništa jer veterinarska inspekcija nije pronašla nikakve propuste.

– Psi koje navodite u svome upitu zbrinuti su u sklonište za životinje u Severinu putem Veterinarske stanice Bjelovar, a potom i udomljeni. Danom nadzora u skloništu Severin Veterinarske stanice Bjelovar nalazi se šest pasa s područja Općine Rovišće – ističe se u odgovoru DIRH-a. Ni riječi o propustima i poduzimanju zakonom propisanih mjera.

I kad ovaj odgovor pročita netko tko ne zna cijelu priču, mogao bi zaključiti da je sve napravljeno prema regulama Zakona o zaštiti životinja. No, je li baš tako? Nije nam poznato koji je bio taj dan nadzora kad je u skloništu pronađeno šest pasa s područja Općine, jer prvi upit poslali smo inspekciji još početkom kolovoza. Tada smo i doznali da su jedno napušteno štene, od dva o kojima se nekoliko dana brinula nalaznica, nakon nekoliko poziva Općini odveli - komunalni radnici. Nalaznica nam je ispričala da po štene nije stigao komunalni redar, ali ni djelatnici skloništa. Stigli su radnici koji su ga stavili u automobil i otišli svojim poslom, kositi livade. Štene su za to vrijeme ostavili na livadi i ono je, kako su rekli, pobjeglo.

Iz Skloništa tada još nisu imali informaciju o psima, komunalni redar Općine nije ih zvao. Saznali su tek nakon intervencije veterinarskog inspektora, nekako u vrijeme kad su i inspekciji i Općini stigli upiti novinara. Izgubljeno štene u međuvremenu su pronašli volonteri, stiglo je na pregled u Veterinarsku stanicu u pratnji inspektora i komunalnog redara, a nakon pregleda, čipiranja i terapije smješteno je kod volontera.

Potvrdila nam je to u odgovoru početkom kolovoza i veterinarska inspekcija, no sada kažu da su psi smješteni u Skloništu, a potom i udomljeni. Ne znamo o kojim psima govore, jer do Veterinarske stanice Bjelovar stiglo je samo jedno štene, ono koje je pobjeglo na livadi. Inspekciji, očito, ništa nije sporno u tome što Općina danima nije reagirala na informaciju o pronađenim psima, ne zanima ih ni kako je štene završilo na livadi i tko ga je lovio. I konačno, ne zanima ih ni to da je štene došlo do Veterinarske stanice tek nakon intervencije veterinarskog inspektora. Ništa nije važno, jer u nadzoru za koji ne znamo kad je obavljen pronašli su da je šest pasa iz Općine Rovišće u skloništu. A da nije bilo pritiska, pa i onog medijskog, za pronađeno štene vjerojatno se ne bi ni pobrinuli, jer danima nisu reagirali. Bili bi ono samo još jedan pas za kojeg se neka lokalna zajednica pobrinula na svoj način, ali ne onako kako propisuje Zakon o zaštiti životinja.