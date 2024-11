Stanje u obrazovanju: Može li Lastana zamijeniti ChatGPT

Anita Šojat piše o najdražem rođendanu, Nikola Poljak u rubrici "Urbani mitovi u znanosti" objašnjava kako nastaju munje i mogu li udariti dvaput na isto mjesto, Sanja Struk otkriva tajne broja tri, biologinja Melita Povalec piše o digitalnom detoksu, Stjepan Balog predstavlja sportske velikane braću Sinković, a profesionalni vozač Krsto Lončarić u rubrici "Autoikone" predstavlja FIAT... To je samo dio sadržaja najnovijeg broja kultnog dječjeg časopisa Modra lasta. Ima u njoj i priča o lego kockama, modnim greškama, umjetnoj inteligenciji i filmovima. I da, tu je i neizostavni Lastan koji strpljivo odgovara na pitanja mladih čitatelja koje more ljubavne i druge brige. Lastana nije zamijenio neki ChatGPT, a nekako romantičarski i ne vjerujemo da će se to ubrzo dogoditi jer teško da bi mogao nadomjestiti Lastanovu lucidnost i duhovitost.

Modra lasta ove godine obilježava 70 godina izlaženja. Kao poučno-zabavni časopis za mlade poletjela je 1954. u školi u Zagrebu pod imenom "Djeca za djecu", a kad je popularnost tog školskog lista porasla, čitatelji su odabrali ime pod kojim se i danas u izdanju Školske knjige prodaje po školama. Vjerojatno je s nostalgijom prelistaju i roditelji, a učiteljima je didaktičko pomagalo u nastavi. O tome kolika je važnost te i sličnih publikacija govorit će se na stručnom skupu "Časopisi za djecu i mlade: vrata u svijet mašte i partneri u obrazovanju" 20. studenoga u organizaciji Hrvatskoga školskog muzeja, Hrvatske udruge školskih knjižničara, Školske knjige te Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, gdje je već otvorena izložba "Dragi Lastane", posvećena tom prainfluenceru i njegovoj budućnosti na platformama poput YouTubea i TikToka.

Lastana je u svijet 1969. lansirao Rudi Aljinović, koji je deset godina i uređivao tu rubriku, otkrivši svoj identitet tek 2007. godine (urednici nerado otkrivaju tko je sve stajao i stoji iza Lastana). Časopisi za djecu u Hrvatskoj izlaze već 160 godina. Još 1864. pojavio se Bosiljak koji je pokrenuo učitelj Ivan Filipović, tiskali su se i Zlatni orasi, pa Smilje, Bršljan, Anđeo čuvar, Mladost, Maslačak, Mak, Smib, Radost i brojni drugi. Njihova je najveća vrijednost u tome što su poticali i potiču djecu na čitanje, rasplamsavaju njihovu radoznalost i maštu, zabavljaju ih, a usput i poučavaju. Da, i savjetuju, poput Lastana. Jedan ga je dječak upitao kako može tako cool odgovarati na sva ta pitanja. "Iskustvo, stari, iskustvo...", odgovorio je dobri stari Lastan.

