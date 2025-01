Stan u Velikoj Gorici izgorio je zbog kvara na instalacijama. U požaru poginuo pas

Kvar na električnim instalacijama preko kojih se napajaju neonske lampe, uzrok su požara koji je 2. siječnja u 3.25 izbio u stanu na Trgu garda Vukovara u Velikoj Gorici. Kako je priopćila zagrebačka policija, utvrđeno je to tijekom očevida kojeg je policija obavila u suradnji s inspektorom za zaštitu od požara te nakon vještačenja koja su provedena u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić.

Utvrđeno je da je požar izbio u dnevnom boravku i to na zidu zbog kvara na električnim instalacijama preko kojih se napajaju i neonske lampe. Plamen se brzo proširio i stan je u potpunosti izgorio. Šteta nije utvrđena no cijeni se većom, a osim tog stana koji je u vlasništvu 72-godišnjakinje i 67-godišnjaka, oštećen je i stan iznad u vlasništvu 52-godišnjakinje. Ozlijeđenih osoba nije bilo, no uginuo je pas vlasnika stana koji je izgorio.