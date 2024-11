Štagljar o slučaju liječenja raka dojke virusima: 'Ovo je otvorilo novi smjer u istraživanju'

Znanstvenu zajednicu, ali i javnost, iznenadio je znanstveni rad hrvatske virologinje Beate Halassy, znanstvenice u Centru za istraživanje i prijenos znanja Sveučilišta u Zagrebu, koja je opisala eksperiment koji je provela na sebi, liječeći vlastiti rak dojke ubrizgavanjem virusa. Ovaj samoeksperiment, koji je prošao uspješno, komentirao je i prof. dr. Igor Štagljar, profesor i direktor na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku medicinskog fakulteta Sveučilišta u Torontu.

Naime, njena priča počela je još 2016. kada joj je bio dijagnosticiran rak dojke. Njega je liječila operacijom, a potom i kemoterapijom, no rak se na istom mjestu vratio 2018. Iako je i on bio odstranjen, 2020. vratio se drugi put te zahvatio mišićno tkivo, zbog čega je dijagnoza bila lošija nego ranije, a Halassy je odlučila liječenje nastaviti nekonvencionalnom metodom, terapijom virusa.

Prof. Štagljar objasnio je kako ovaj proces, koji se službeno naziva onkolitičkom viroterapijom (OVT), ide na dva načina. Kako je objasnio, u prvom slučaju onkolitički virusi selektivno inficiraju i repliciraju se unutar stanica raka, koje obično imaju slabiju antivirusnu obranu. Kako se virus razmnožava, uzrokuje pucanje stanica raka (proces koji se naziva liza), ubijajući ih i oslobađajući nove virusne čestice koje mogu zaraziti obližnje stanice raka. drugom slučaju uništavanje stanica oslobađa antigene raka koji pokreću imunološki sustav, čineći ga potentnijim u napadu na sve preostale stanice raka.

Dr. Halassy za svoje je liječenje odabrala soj virusa ospica koji je i inače poznat po upotrebi u cjepivima i djelotvornosti protiv stanica raka, a potom i virus vezikularnog stomatitisa (VSV), za koji Štagljar navodi kako ima solidan sigurnosni profil iz kliničkih studija. Sve to dovelo je do smanjenja i odvajanja tumora u dva mjeseca, a njen tumor nije se vratio ni nakon četiri godine. Iako ovo predstavlja značajan korak u borbi protiv raka, dr. Štagljar navodi kako on postavlja i određena etička pitanja.

- Samoeksperimentiranje zaobilazi nadzor kliničkih ispitivanja, što bi moglo potaknuti nestručnjake da pokušaju s rizičnim, neprovjerenim tretmanima. Također, važno je naglasiti da, iako su rezultati dr. Halassy bili pozitivni, oni su bili testirani na samo jednom pacijentu, dakle njoj samoj! Takve bi se prakse trebale provoditi samo u okviru kontroliranih, nadziranih medicinskih istraživanja kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost. Po mom mišljenju, problem nije u tome što je Dr. Halassy koristila samoeksperimentiranje, već u mogućnosti da bi objavljivanje tog eksperimenta moglo potaknuti druge na odbacivanje konvencionalnog liječenja - objašnjava Štagljar, dodajući kako unatoč tome ključno očuvati znanje koje je stečeno takvim istraživanjem.

- Mislim da je malo vjerojatno da će je netko pokušati kopirati, jer tretman zahtijeva puno znanstvenog znanja, vještina i opreme. S druge strane, njezino iskustvo s ovim eksperimentom otvorilo je novi smjer u istraživanju koje će u budućnosti sigurno privući pažnju brojnih kliničkih istraživanja.

