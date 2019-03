Srušio se putnički avion sa 149 putnika i 8 članova posade na putu za Keniju

Etiopijski zrakoplov Boeing 737 srušio se na letu za Nairobi u Keniji. U zrakoplovu je bilo 149 putnika i 8 članova posade, javljaju vlasti iz Etiopije.

BREAKING : Ethiopian airliner crashes on way to Nairobi, Kenya from Addis Ababa, Ethiopia. A statement from Ethiopian Airlines morning said the Boeing 737crashed in Bishoftu,or Debre Zeit,some 50 kilometres (31 miles) south of the capital, 6 minutes after take off. 149 passengers pic.twitter.com/ao1HUPSPc8 — MOHAMED A GAAWE (@mgaawe25) March 10, 2019

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019

Glasnogovornik Ethiopian Airlinesa potvrdio je da je zrakoplov uzletio u 08.38 sati po lokalnom vremenu, a kontakt sa zrakoplovom izgubljen je u 8.44 sati. Zrakoplov je krenuo prema Nairobiju iz zračne luke iz Adis Abebe u Etiopiji.

Potvrđeno je da je zrakoplov pao na području Bishoftua (Debre Zeit), oko 50 kilometara udaljenosti od mjesta polijetanja.

Ethiopian Airlines will release further information as soon as it is available. Updated information will also be on Ethiopian Airlines website at https://t.co/Je7pXoKxHh pic.twitter.com/07wKZHPVPl — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 10, 2019

Zrakoplov se srušio šest minuta nakon polijetanja, a riječ je o potpuno novom zrakoplovu koji je u floti Ethiopian Airlinesa tek četiri mjeseca.

The jet is a brand new Boeing 737 MAX 8 (reg: ET-AVJ) - only delivered to the airline four months ago. #Ethiopian #EthiopianAirlines pic.twitter.com/YG7P4Twp5u — Aer Lingus ☘️ Tracker (@AerTracker) March 10, 2019

Zrakoplovna tvrtka je u priopćenju priopćila kako su pokrenuli operaciju spašavanja, ali nema informacija o preživjelima.

"Izražavamo našu duboku sućut obiteljima koje su izgubile svoje najmilije na letu Ethiopian Airlinesa na jutrošnjem redovnom letu za Nairobi, ", priopćeno je iz ureda etiopskog premijera Abiya Ahmeda.