Srpski pravoslavni svećenik usred Knina odao počast poginulim braniteljima: 'Živjela Hrvatska!'

Ilija Čalina, pravoslavni đakon, prvi put je posjetio Knin kao dijete "Oluje". Povratnik je u domovinu i dolazi iz Like. Za Slobodnu Dalmaciju je izjavio da je u Knin došao odati počast hrvatskim braniteljima. U društvu s Ivicom Jonjićem predsjednikom Udruge hrvatskih branitelja pravoslavne vjere iz Karlovca, zapalili su svijeće i položili vijenac.

- Emotivno je ovo sve za mene. U vrijeme "Oluje" bio sam dijete, rođen sam 1985. godine u Ogulinu, a živio sam u Lici. Zazvao bih vječni spomen i carstvo nebesko svim hrvatskim braniteljima koji su poginuli za slobodu domovine, kao i vječni spomen i carstvo nebesko svim civilnim žrtvama, srpskim i hrvatskim, tijekom bratoubilačkog rata od 1991. do 1995. godine - rekao je đakon, te dodao: Moramo poštovati branitelje i to je to! Da se više nikad ne ponovi. Živjela Hrvatska!

- Bio sam dragovoljac s 460 dana provedenih u borbenom sektoru. Znate li da je 12.500 pravoslavaca branilo Hrvatsku? - rekao je Ivica Jonjić te dodao: - Dio njih su bili Srbi, zajedno s drugim narodnostima pravoslavne vjere. Svi smo se borili zajedno u rovovima.

- Pokušavamo ne zaboraviti tu malu grupu ljudi pravoslavaca koji su se borili za ovu državu i dali život! To je naša poruka - ne zaboraviti ni njih! Trebamo pružiti ruku! Svatko tko Hrvatsku osjeća kao svoju domovinu mi mu pružamo ruku. Mi smo Hrvati, piše Slobodna Dalmacija.

Danas Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 29. obljetnicu vojno-redarstvene operacije "Oluja", kojom je u tri dana oslobođeno 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu.

Vojno-redarstvena operacija Oluja započela je 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati, a već do 7. kolovoza Hrvatska vojska je oslobodila okupirana područja u Dalmaciji, Lici, Kordunu i Banovini te ih vratila u sastav Republike Hrvatske. Obljetnica Oluje svake se godine obilježava 5. kolovoza, na dan kada su hrvatski vojnici ušli u Knin, glavni grad samoproglašene paradržave Republike Srpske Krajine (RSK), koja je nakon ljeta 1995. svedena na područja u istočnoj Slavoniji uz granicu sa Srbijom, a koja su Hrvatskoj vraćena nakon mirne reintegracije Podunavlja 1998. godine.

