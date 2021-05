'Sredozemlje bi moglo ostati bez brodova s Dalekog istoka zbog klimatskih promjena'

Talijanski ministar infrastrukture i održive pokretljivosti – prometa Enrico Giovannini u razgovoru na portalu Udruženja stranih novinara u Rimu (Stampa Estera) rekao je da će se željeznička i cestovna povezanost s Hrvatskom poboljšati. Bit će potrebne godine za poboljšanje prometa u Italiji koja bi trebala dobiti 62 milijarde eura iz europskih fondova za infrastrukturu, čemu treba dodati i talijanske fondove pa će u tu svrhu na raspolaganju imati 80 milijardi eura.

Prije svega, uložit će se u razvoj željezničke mreže za vlakove velike brzine i njihovo uvođenje na jugu zemlje te u regionalnu željezničku mrežu jer poslije Napulja i Salerna nema prema jugu vlakova velike brzine, a primjerice prugom Rim – Milano vlakovi voze brzinom od 300 kilometara na sat.

To ulaganje trebalo bi iznositi oko 25 milijardi eura, ali će se njime smanjiti i onečišćenje zraka jer će u atmosferu biti odaslano 2,3 milijuna tona ugljikova dioksida manje. No, neće se poboljšati samo prometna mreža od sjevera prema jugu, već i od zapada prema istoku. Ta ulaganja uvjetovana su i raznim birokratskim preprekama koje odugovlače početke radova pa će se raditi i na izmjenama pravila za natječaje i drugo.

– Usporedili smo naš plan s američkim koji je predstavio predsjednik Joe Biden. Zajedničko je za oba plana to što se želi smanjiti zagađenost zraka i nejednakost među ljudima i dijelovima zemlje. U našem slučaju, nejednakosti nisu samo između sjevera i juga, nego i unutar urbanih sredina. A to utječe i na konkurentnost. Ključna riječ u tom našem planu je povezanost, interkonekcija. Dovesti na jug vlakove velike brzine znači i omogućiti ljudima da uživaju u pogodnostima koje su dosad imali samo oni u središtu i na sjeveru zemlje. No, odlučili smo ulagati i u regionalnu željeznicu koja će biti povezana sa željeznicom velike brzine. Nije riječ o povezanosti samo u putničkom prometu nego i u prijevozu tereta, što je važno za tvrtke i cijelu talijansku ekonomiju – naglasio je Giovannini.

Iz cijelog razgovora razvidno je da se Italija priprema za budućnost koja neće biti povratak na stanje prije koronavirusa, nego će se sve izmijeniti, čak i pravci plovidbe budući da su se ledenjaci na Sjevernom polu počeli otapati. Dakle, Italija će se prilagođavati ne samo novoj zdravstvenoj situaciji, nego i klimatskim promjenama. Koliko je od toga percipirano u Hrvatskoj?

Iz talijanskog programa iščitava se i zašto je Italija među sedam najrazvijenijih zemalja svijeta i proizvodi dva posto ukupne svjetske robne proizvodnje. Jedan od najvažnijih razloga je i to što se zna brzo prilagoditi promjenama.

Kada će biti sagrađena ta pruga za superbrze vlakove? Preciznije, kada će biti završena pruga Salerno – Reggio Calabria?

Pruga neće biti završena do 2026. kada istječe rok za korištenje europskih fondova. Zato smo predvidjeli dodatna sredstva za nastavak radova i poslije te godine. Gradnja pruge trebala bi biti završena do 2030. No, do 2026. bit će završena željeznička povezanost luke Gioa Tauro s ostalom mrežom, što je jako važno za ekonomiju i tvrtke. Interkonekcija time ne završava. Predvidjeli smo i ulaganje od četiri milijarde eura u luke. To je ulaganje u luke bez premca. To neće biti samo ulaganje u luke sjevera, iako će se u Trstu i Genovi sagraditi nova brana, lukobran, što će izmijeniti njihov život, već su predviđena ulaganja i u luke na jugu Italije. Uložit će se i u tzv. posljednju milju, odnosno povezati luke sa željezničkom i cestovnom mrežom u zaleđu, u unutrašnjosti. Sve je to povezano i s ekološkom tranzicijom, odnosno smanjenjem ispuštanja štetnih plinova.

Recimo, u luke ćemo dovesti struju kako bi brodovi mogli ugasiti motore i tako manje zagađivati. Dakle, ulaganja će biti usmjerena u gradnju zelenih luka, ali i u novu brodsku flotu. Ta ulaganja nisu bila uključena u prethodni nacrt, onaj druge Conteove vlade. Svakih 15 dana sastajem se s odgovornima u talijanskim lukama kako bismo zajednički došli do najbolje verzije lučkog sustava. Osim toga, uložit će se oko 500 milijuna eura u zone u zaleđu luka kako bi ih se rasteretilo i s tih prostora slala roba u ostali dio Italije i Europe.

Što ćete učiniti kako bi se pojednostavnili natječaji? Italija u tome jako zaostaje u odnosu na druge zemlje.

Jedna je od tri ključne mjere reforma administracije i općenito sustava otvaranja natječaja za javne radove i davanje autorizacije za realizaciju. Primjerice, dozvola za gradnju nekog objekta dobiva se nakon što se procijeni njegov utjecaj na okoliš, kvalitetu zraka i krajolik. Potom je potrebna dozvola vezana za sigurnost radova. S ministrima tih sektora pripremamo zakon kojim će se skratiti proces dobivanja tih dozvola. Za rad na tome zaposlit ćemo i nove ljude jer sa sadašnjim brojem nećemo nikad moći ubrzati dobivanje dozvola. Novi zakon predstavit ćemo do kraja svibnja.

Kažete da će se obnoviti i brodska flota.

Predviđamo ulaganja od osam milijardi eura u obnovu brodske i autobusne flote, pogotovo u gradovima, ali i željezničke flote. Poboljšat ćemo prijevoz trajektima od kopna do Sicilije preko Messinskog tjesnaca.

Ponovno se počelo raspravljati i o gradnji mosta do Sicilije. Prije nekoliko dana kazali ste da se tu raspravu ne smije pretvoriti u ideološku. Što vi mislite, treba li graditi most preko Messinskog tjesnaca?

O tome se već dugo raspravlja, a valjalo bi razmotriti rezultate do kojih je došla komisija koju je osnovala prethodna vlada. To izvješće uputio sam na raspravu u parlament. U njemu su iznesene mnoge spoznaje i dokazi, ima, doduše, i stereotipa i pojednostavljenja, ali i novosti. Ne želim ulaziti u raspravu, već je osloboditi pritisaka, pa i mojih i vladinih.

Neki radovi, kao na primjer oni vezani za pravac prema Švicarskoj i dalje prema sjeveru Europe preko Brenera, nisu uključeni u plan za korištenje europskih fondova, kao ni onaj koji predviđa povezanost Genove sa sjeverom Europe?

Razlog je što su ti radovi već u realizaciji, kao što su u gradnji i drugi veliki objekti vezani za bolje povezivanje Italije i Europe na temelju koridora koje je prije odredila Europska unija. No, nas zanima i koje planove ima Europska komisija nakon što će biti ostvareni sadašnji, zanima nas budućnost. Jedna od tema na dugu stazu je i održavanje i obnova infrastrukture sagrađene prije više desetaka godina. To nije samo naše pitanje (prve autoceste u Italiji sagrađene su šezdesetih godina prošlog stoljeća,“Autostrada del Sole” od Napulja do Milana duga 760 kilometara puštena je u promet 1964., nap. a.) već i ostalih europskih zemalja, pa i SAD-a. Mogle bi se, primjerice, povezati pojedine tvrtke za obnovu i održavanje autocesta iz više zemalja kako bi bile konkurentnije i učinkovitije.

Nije li Italija, kao i neke druge zemlje, recimo Hrvatska, izgubila bitku za kineska ulaganja u luke u odnosu na, primjerice, Španjolsku?

Moramo prije svega uvažavati klimatske promjene kako bismo shvatili kojim će se pravcima odvijati plovidba s Dalekog istoka do Europe. Osnovali smo i posebnu komisiju koja to treba izučiti. Koliko je to važno vidimo iz primjera da je otapanje leda na Arktiku promijenilo pravac brodova iz Japana i Kine prema Europi. Isplativije je sada prolaziti iznad Rusije nego Sueskim kanalom. Finska se već priprema za prihvat brodova s Dalekog istoka.

To je najavio finski ministar za infrastrukturu na zadnjem sastanku ministara toga resora zemalja EU. Sjeverozapadna ruta postaje zanimljivija. Moglo bi se dogoditi da će prometovanje brodova Sredozemnim morem nestati. Mi gledamo na luke južne europske obale, dakle na sredozemne, uglavnom samo kao na one koje primaju rubu s Dalekog istoka. No, moramo gledati na njih i kao na izlazne luke za europsku robu. Afrika će se razvijati i trebamo uvažavati i tu činjenicu. Elementi za konkurenciju južnih luka sa sjevernima brojni su. Moraju se u obzir uvijek uzeti i klimatske promjene.

Kakav će biti zračni promet ovoga ljeta? Hoće li biti velikih promjena u odnosu na prijašnja?

Premda ministarstvo nadzire i situaciju u zračnom prometu, prognozu mogu raditi samo avionske kompanije koje bolje poznaju situaciju na tržištu. Teško je prognozirati kakav će biti zračni promet u kratkom i srednjem razdoblju. Mnogo ovisi i o tome kako će se mijenjati situacija s pandemijom COVID-19. Virus je utjecao i na ljudsku psihu i ne zna se kako će ljudi ubuduće reagirati. Treba uzeti u obzir da su osobe, ali i tvrtke, akumulirale dosta novca tijekom pandemije jer su postojale restrikcije u kretanju. Teško je prognozirati kako će ljudi reagirati nakon kampanje cijepljenja, hoće li htjeti trošiti više ili se iz straha ipak neće mnogo kretati? Mi ipak očekujemo porast turizma, ne samo nacionalnog nego i međunarodnog. Više ćemo znati početkom lipnja. Zelena putovnica olakšat će kretanje europskim zemljama.

Nekad je postojala željeznička povezanost Italije i Hrvatske. Danas se sve zaustavlja u Trstu. Hoće li tako ostati ili će se nešto izmijeniti?

Planovi povezivanja su i europski. No, to su planovi iz 2001., dakle iz, da tako kažem, prošle ere i moraju biti ažurirani. Povezanost ne samo sjever – jug nego i istok – zapad važna je i morat će se raspraviti i u optici međunarodne kooperacije. Poboljšat će se povezanost i s Hrvatskom. Pri tome će se morati voditi računa i o novim velikim promjenama u prijevozu robe i ljudi. Trst je krucijalno mjesto našeg sustava i zbog toga su određena velika ulaganja u tu luku u sklopu plana oporavka. No, ulaganja nisu samo državna i javna, nego i privatna i ona privatno-državnih partnera. Upravo ta nepoželjna štednja koju je nametnula pandemija, ne samo u Italiji već i u drugim zemljama, dovela je do toga da postoje velike količine likvidnog novca.

Tema je i kako usmjeriti tu likvidnost u ulaganja u nove infrastrukturne i transportne sustave. Upravo zbog toga osnovali smo novu komisiju koja će se koncentrirati na ulaganja u nove sustave prometa, prije svega onoga održivoga. A s tim u vezi i kako privući privatna ulaganja u nove infrastrukturne projekte. Ova kriza pokazala je slabosti sustava, ali i ulaganja. Vjerujem da će se moći računati i na tzv. strpljivi kapital koji će sada biti ulagan u poboljšanje sustava, ali će to utjecati i na standard ljudi. To je oportunost koju ne smijemo izgubiti, raspršiti.

Koja je najveća investicija u prometnom planu koja će biti financirana i iz fonda za oporavak?

To je svakako ulaganje u vlak velike brzine na potezu Salerno – Reggio Calabria. Naime, teško je na jugu zemlje ostvariti objekte za superbrze vlakove jer je konfiguracija terena na tom teritoriju teška, brdovita. Izradili smo i plan izvedivosti koji ćemo zajedno s projektom uputiti u parlament. Naznačeni su pojedini dijelovi, cijena gradnje, vrijeme potrebno za ostvarenje projekta. Postoje neki dijelovi koji se gotovo ne smiju izbjeći, ali i oni koji imaju alternativu, kao što je to kuda će prolaziti vlak kroz Salerno. Postoje čak tri mogućnosti. Javna je rasprava već započela. To je najvažnija i najskuplja investicija, ali i investicija koja će izmijeniti život stanovništva, funkcioniranje društva. Jer, ta će pruga biti povezana s drugima.

Neće biti povezana samo regija Calabria sa sjeverom, već i regije Puglia i Basilicata. Samo velika brzina vlakova ne bi ublažila nejednakosti o kojima sam prije govorio i koje postoje između juga i sjevera, nego će na promjenu utjecati upravo povezanost s ostalim pravcima na jugu. Postoji i plan završetka pruge visoke brzine i na potezu Napulj – Bari (dakle povezivanje Tirenskog s Jadranskim morem). Taj potez je dijelom već sagrađen i postoje sredstva za dovršetak projekta. Idućih dana, kako su najavile državne željeznice, bit će otvoreno još sedam gradilišta na raznim mjestima i zaposlit će se 100.000 ljudi. Neka su druga gradilišta u fazi projektiranja, ali to ne znači da se s njima kasni. Imenovali smo 29 povjerenika za 57 gradilišta koji bi trebali ubrzati proces davanja poslova putem natječaja, ali i njihovu gradnju.

