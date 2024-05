Razlozi 'zaljubljenosti' Aleksandra Vučića u Hrvatsku: Želja mu je prelijevanje koncepta 'srpskog sveta'

Međusobni odnosi Hrvatske i Srbije godinama unazad kreću se na relaciji toplo – hladno s tim da su ovi sadašnji zategnuti odnosi na snazi već nekoliko godina. Oni se povremeno otople i urede ali se opet svako malo pronađe načina da se vrlo brzo vrate na staro. U svemu tome veliku ulogu ima nedavna povijest i sva događanja iz Domovinskog rata ali i razni političari s obje strane koji isto tako redovito pronađu načina da se ti odnosi ne poprave.

Ipak, u cijeloj toj priči posebnu ulogu ima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji svako malo spominje Hrvatsku iako ga nitko to nije pitao. Takvih njegovih primjera „zaljubljenosti“ u Hrvatskoj do sada je zabilježeno na desetke i uvijek su se svodili ili na kritiku Hrvatske radi nečega ili pak radi potrebe usporedbe Srbije s Hrvatskom uz najavu kako će nas, po nečemu, vrlo brzo preskočiti naši istočni susjedi. Nedavno smo imali i slučaj da je poslije slijetanja prvih vojnih zrakoplova Rafala u Hrvatsku Vučić najavio kako Srbija također kupuje Rafale ali za razliku od Hrvatske nove. Takvih i sličnih najava bilo je na desetine pri čemu niti ne uzimamo u obzir sve one zapaljive izjave koje dolaze u vrijeme obljetnica iz Domovinskog rata. Na isti način djeluju i brojni mediji koji su pod kontrolom SNS-a i Vučića. Takvu retoriku Vučića redovito prate i njegovi ministri tako da ta „zaljubljenost“ vrlo često djeluje orkestrirano.

Govoreći o tome hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je Hrvatska za Srbiju nešto što se zove referentni horizont, odnosno nešto s čime se mjeri. -Srbija se postavlja kao vladar na Balkanu među državama koje nisu postale dio EU ali je isto tako svjestan da ulaz Srbije u EU vodi kroz Hrvatsku. Uspoređujući Srbiju s Hrvatskom Vučić želi stvoriti dojam kako Srbija dostiže Hrvatsku i da će u EU biti jača od Hrvatska. Sve to je potpuno izmišljeno i to je jedna staljinistička metoda s nacionalističkim sadržajem – rekao je Puhovski.

>>> FOTO Ovo su novi čuvari hrvatskog neba: Pogledajte šest Rafalea koji su stigli u Hrvatsku

Dodaje kako se na isti način ponašaju i ministri u Vladi Srbije ali i da tu nema neke velike razlike jer vrlo često i ministri u Vladi RH ponavljaju ono što govori Andrej Plenković.

-U Srbiji imaju dvije neuralgične točke. Jedna je Kosovo koje je za Srbiju živa rana. Druga neuralgična točka za njih je Hrvatska s kojom se mogu uspoređivati ali ne u apsolutnim brojevima nego u postotcima. Takva retorika će ostati i dalje, sigurno barem do ulaska Srbije u EU a do toga će proći barem deset godina – rekao je Puhovski.

O „zaljubljenosti“ Vučića u Hrvatsku govorio nam je politički analitičar Davor Gjenero koji kaže kako je za Vučića Hrvatska zapravo najdraži neprijatelj ali i kako to ne brije jer je Vučić taj koji pripada paradigmi granica Karlobag - Karlovac – Virovitica i da je zagovornik koncepta „Velike Srbije“.

>>> FOTO Presladak prizor: Osim Xija crvenim tepihom u Beogradu odlučila prošetati i pačja obitelj

-Aleksandra Vučića Hrvatska nervira jer je jedini prostor na prostoru bivše Jugoslavije gdje su sljedbenici Slobodana Miloševića operirali u ratu i gdje nema relevantne političke grupacije koja bi podržala njegov koncept „srpskog sveta“. U isto vrijeme u Hrvatskoj desni populisti se krajnje neodgovorno i ignoratski se odnose prema Miloradu Pupovcu i njegovoj političkoj opciji koju je on organizirao i artikulirao u konstitucionalnu patriotsku stranku i tako onemogućio prelijevanje „srpskog sveta“ u Hrvatsku – rekao je Gjenero.

Podsjetio je i kako je na prošlim izborima Vučić imao svoga kandidata na izborima, koji je imao podršku Beograda, i da je on do nogu poražen te osvojio deset puta manje glasova od Pupovca.

VEZANI ČLANCI:

-Ono što Vučić neskriveno želi je prelijevanje koncepta „srpskog sveta“ u Hrvatsku, uključivanje Srba iz Hrvatske u taj koncept i njihova zloupotreba za njegove velikosrpske političke namjere. Zbog toga mu i odgovara to što najveći dio hrvatske političke arene, osim HDZ-a, se neozbiljno i neodgovorno odnosi prema SDSS-u i Pupovcu. Zbog toga mu je silno potrebno zaoštravanje toga konflikta kako bi svoj koncept „srpskog sveta“ proširio i u Hrvatsku – rekao je Gjenero.

>>> FOTO Za ova zanimanja vlada veliki interes: Preporučuje se smanjivanje upisnih mjesta