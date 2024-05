Pitali smo Chat GPT koliko će trajati ova Vlada: 'Ovo su izazovi, ovo dva scenarija, a evo o čemu sve ovisi

U Saboru danas priseže Vlada, sa 18 ministarstva, od kojih su tri pripala Domovinskom pokretu. Točno mjesec dana trajali su pregovori HDZ-a i Domovinskog pokreta koji su se u prošlom sazivu Sabora, ali i tijekom kampanje javno vrijeđali. Nekoliko dana prije samih izbora, Nacional je objavio tajno snimljen video na kojem Plenković pred 200-tinjak HDZ-ovaca vrijeđa, između ostalog, DP. "Moja baba pokojna bi mogla biti gradonačelnica Vukovara s lovom koju mu svaki dan daje država", govorio je o Ivanu Penavi. "Nemojte biti zavarani, joj to su desni, naši su, Hrvati. Nisu. Oni su srušili Kolindu, sutra će srušiti nas. To morate znati", dodao je. DP-ovci su prije toga mnogo puta vikali protiv HDZ-a. Penava je Plenkovića proglašavao gorim nego što je bio Ivo Sanader.

Stipe Mlinarić Ćipe govorio je kako "sada nije stranka talac jednog čovjeka, nego je cijela država talac jednog lopova i najvećeg neprijatelja hrvatskog naroda, Plenkovića." Kasnije se vadio da to nije rekao, a kad su novinari našli snimku, da je bilo kasno u sabornici kad je to rekao te da je mislio na krađu referenduma.

"S ovakvim HDZ-om ne postoje šanse za koaliciju", rekao je Ivan Penava početkom ožujka na N1 televiziji. To su samo neki od primjera kako su se sadašnji koalicijski partneri međusobno častili. No čini se da su ratne sjekire barem zasad zakopane. Pitanje je samo na koliko dugo? Nitko ne zna točan odgovor na to pitanje, pa smo, s obzirom na povijest sukoba ove dvije stranke, pitali umjetnu inteligenciju koliko će njihova suradnja trajati, odnosno hoće li Vlada Domovinskog pokreta i HDZ-a izdržati cijeli mandat? Chat GPT odgovorio nam je kako je to teško predvidjeti zbog nekoliko ključnih faktora. Pa nam je nabrojao tri ključna izazova koja stoje pred opstankom koalicije.

Unutarnje nesuglasice: Već sada postoje znakovi nezadovoljstva unutar Domovinskog pokreta. Primjerice, zastupnik Josip Jurčević odbio je dati potpis za podršku Andreju Plenkoviću zbog nezadovoljstva raspodjelom resora​. Takva neslaganja unutar stranke mogu destabilizirati koaliciju. Pritisak javnosti i potencijalni sukobi interesa: Analitičari upozoravaju da bi DP, koji ima ambicije preuzeti ključne resore poput energetike, mogao biti podložan velikom pritisku javnosti zbog potencijalnih sukoba interesa. Ako HDZ procijeni da im DP više šteti nego koristi, mogli bi se okrenuti drugim opcijama. Politička pragmatičnost HDZ-a: Plenković je poznat po političkoj pragmatičnosti i već je osigurao minimalnu većinu potrebnu za stabilnu vladu, uključujući podršku pojedinih manjinskih zastupnika. Ako se odnosi s DP-om pogoršaju, HDZ bi mogao potražiti podršku drugih zastupnika kako bi zadržao većinu​.

VEZANI ČLANCI:

Zatim nam je umjetna inteligencija objasnila i tri moguća scenarija za ovu Vladu.

Stabilna koalicija: Ako obje strane uspiju prevladati početne nesuglasice i nastave raditi na zajedničkim ciljevima, postoji mogućnost da koalicija izdrži cijeli mandat. To će zahtijevati stalne pregovore i kompromis s obje strane. Raspad koalicije: U slučaju daljnjih nesuglasica i unutarnjih sukoba, DP bi mogao izgubiti povjerenje u HDZ, što bi dovelo do raskida koalicije. U tom slučaju, HDZ bi se morao osloniti na druge zastupnike kako bi zadržao većinu u Saboru​.

"U konačnici, hoće li koalicija izdržati cijeli mandat, ovisit će o sposobnosti obje strane da surađuju i prevladaju izazove koje im donosi politička scena", zaključuje Chat GPT.

FOTOGALERIJA Ovo su ljudi koji su izabrani za zastupnike u Hrvatskom sa