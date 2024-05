State Department poslao apel Amerikancima diljem svijeta: 'Mogući su napadi, budite oprezni na ovim mjestima'

Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Država izdalo je sigurnosno upozorenje zbog "mogućnosti terorističkih napada, demonstracija ili nasilnih akcija protiv američkih građana i interesa".

"State Department je svjestan povećanog potencijala za nasilje inspirirano stranim terorističkim organizacijama protiv LGBT osoba i događaja te savjetuje američkim građanima u inozemstvu da budu oprezniji", stoji u upozorenju.

Due to the potential for terrorist attacks, demonstrations, or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State advises U.S. citizens overseas to exercise increased caution. We are aware of the increased potential for foreign terrorist… pic.twitter.com/6aXW4CAJoa