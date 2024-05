Svećenik kojeg je prozvala Severina odgovorio videom: 'Pogrdne riječi nisu moje, ispričaj se mladima'

Don Tomislav Lukač oglasio se na društvenim mrežama nakon što ga je Severina na društvenim mrežama prozvala zbog ružnih riječi koje joj je uputio povodom njenog videa u kojem zagovara pobačaj. Kako je objasnio u TikTok videu riječi za koje Severina navodi da su njegove uopće nije on napisao

- Dragi moji pratitelji stvarno mi nije cilj spuštati se na neku razinu i debatirat i vjerujem da ova stvar neće izaći u medije, ali stvarno mi je na srcu radi vas samih da saznate istinu o onome što je Severina danas napravila s mojim videom o pobačaju. Moj video o pobačaju je šeralo 197 ljudi. Među njima jedan čovjek je šerao video na svoj story i na svom storyju napisao pogrdne riječi prema Severini. I što je kraljica napravila? Znači ona je uzela taj njegov story, izrezala njegovo ime i prezime da se ne vidi i objavila to kao da je to moj story i kao da sam joj ja uputio riječi pogrde i usput me jako izvrijeđala. Meni je stvarno tužno kako se netko tko je toliko poznat i koji ima 1,4 milijuna pratitelja može spustiti na takvu razinu da koristi laž kako bi debatirao običnog svećenika. Ali opet, razumijem. Jer kad ne posjeduješ istinu, nego laž, onda ta laž mora bit dovoljno glasna i nametnuta kako bi naivni ljudi povjerovali u to da je istina. A tebe, draga Severina koja si se krizmala upravo u župi u kojoj ja sada djelujem podsjećam da na koncerte nosiš onaj isti križ za koji mi se rugaš u svome storyju. I stvarno ne očekujem da ćeš mi se javno ispričati. Iako bi to bilo ne samo kršćanski, nego i ljudski. Ali molim te ispričaj se svoj djeci i mladima koji te prate jer si koristila laž kako bi prevladao tvoj stav o pobačaju. A vi dragi moji Hrvati odlučite hoćete li i dalje pratiti nekoga i vjerovati nekome koji koristi laž kako bi njegovo mišljenje prevladalo,” rekao je i zaključio: “Volim te i molim se za tebe. Javi se za kavu, rekao je svećenik.

Podsjetimo, Severina se ranije osvrnula na navodnu poruku mladog svećenika u kojoj je pisali. “Žena od skandala. Taman se oporavila od jahte kad eto ti je opet”.

“Zvuči kao da mi je motor prerezao glavu pa su mi je sašili natrag u najboljoj klinici za vraćanje glave na tijelo kad ti je prereže brodski motor, a ja sam samo imala dobar se*s, što i tebi želim. Možeš i sa osobom suprotnog spola. Kako znaš da nije dobro ako nisi isprobao? Križ ti je top”, napisala je Severina.

Inače, don Tomislav Lukač je mladi svećenik iz Kaštela, koji je zaludio žene, a na TikToku, je odlučio podijeliti tajne svog poziva, kako bi srušio stereotipe o svećenicima. Jednom je prilikom pokazao kako svećenik može uvijek popiti pivo te koliko zarađuje na TikToku, pokazujući prazne džepove.

