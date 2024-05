Uzbuna na sjeveru: Inspekcija naredila rušenje 74 vikendice

POZVAO OPORBU NA DIJALOG

Plenković otkrio tko je jedini bio suzdržan na glasanju: 'Baš sam pratio to, njegov krug na ekranu je bio bijel'

"On je bio suzdržan, kolegice nije bilo. Baš sam pratio to. Njegov onaj krug na ekranu je bio bijel, tako da je bio suzdržan, što je razumljivo s obzirom da su dosad bili, formalno u smislu, dio parlamentarne većine, sada to nisu. Mislim da je to vrlo korektna poruka i očekivana", rekao je Plenković o Miloradu Pupovcu.