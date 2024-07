Srbin se požalio na sezonu na Jadranu: 'Troškovi su bili ogromni, a na kraju me nisu ni isplatili'

Sezona na Jadranu je u punom jeku, a ugostitelji se traže na svakom koraku. Već je poznato kako preko sezone zapošljavamo više stranih radnika, pa je tako u prvih šest mjeseci ove godine izdano je 112.389 dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja, a najviše ih je izdano državljanima BiH (21.989), Srbije (18.061). Jedan od njih, radnik u ugostiteljstvu iz Srbije podijelio je na popularnoj aplikaciji Reddit svoje iskustvo s sezonom na Jadranu . "Evo moje priče o tome kako sam se loše proveo u Hrvatskoj, a na kraju nisam dobio ni plaću," napisao je momak, nakon čega je detaljno objasnio svoju katastrofalnu situaciju.

Prvo neugodno iznenađenje bio je smještaj. Obećani pristojan smještaj pretvorio se u prostor neadekvatan za život. Sedam radnika bilo je smješteno u malu prostoriju bez osnovnih uvjeta, poput tuša, posuđa za kuhanje i drugih osnovnih potrepština. Kako je mladić ispričao: "Smještaj je bio jedna velika rupa koja nije imala tuš već samo crijevo za vodu, nismo imali posuđe za spremanje hrane, imali smo samo jednu zdjelu." Uz to, smanjena mu je satnica s 6 na 5 eura, piše Blic.

Mladić je morao čekati više od 20 dana da dobije OIB kako bi mogao početi raditi. U tom periodu, bez mogućnosti da zarađuje, potrošio je oko 400-500 eura na skupo primorje, zbog čega je bio prisiljen tražiti novac od prijatelja i obitelji u Srbiji za osnovne potrebe. Kako je rekao: "Nakon tih dana ja nemam prebijenog centa i već krećem moliti ljude iz Srbije da mi pošalju novac kako bih mogao nešto pojest. A kada sam to podijelio s čovjekom iz agencije, on nije odgovarao na poruke."

VEZANI ČLANCI:

Kad je napokon počeo raditi, suočio se s novim razočaranjem - za pet dana rada zaradio je samo 20 eura bakšiša. Unatoč obećanjima, agent nije osigurao bolji smještaj. Mladić i njegov prijatelj su na kraju odlučili dati otkaz i vratiti se u Srbiju. Menadžer restorana im je rekao da neće biti problema s isplatom plaće zbog nedavanja otkaznog roka, ali agent je prestao odgovarati na poruke kad je došao rok za isplatu. "Pišem ja 10. sprnja čovjeku iz agencije kada bih trebao očekivati plaću, on mi odgovara 15.-og. Stiže 15. on mi se ne javlja cijeli dan, kasnije ni 16. a ni 17.," objasnio je. Mladić je ostao bez ikakve zarade, a agencija mu duguje 900 eura za rad i troškove. "Ja mu ne mogu oprostiti tih 900 eura za koje sam se mučio tamo i izgladnjavao sebe par dana, a sve to i onako mali bakšiš," rekao je.

>>> Ovo ljeto idete u Dubrovnik? Ovih 5 plaža morate posjetiti!