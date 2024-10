Britanski medij o odnosima Srbije i Rusije: Hoće li Vučić odustati od EU i izabrati BRICS?

Britanski The Times pozabavio se tekstom o srpskim opcijama budućnosti, odnosno hoće li se prikloniti Europskoj uniji ili naginje li BRICS-u, gospodarskom savezu zemalja u razvoju, kojih je summit održan ovoga tjedna u ruskom Kazanju. Iako se da iščitati kako srpski predsjednik Aleksandar Vučić sve više gleda prema EU, kada je Rusija u pitanja uporno odbija uvesti sankcije Kremlju.

EU je činjenično gledajući najveći strani investitor u Srbiji, no The Times piše da je Vučić sada izrazio sumnju u vezi budućnost svoje zemlje u tom pravcu.

Srbija se već dugo klacka s Istokom i Zapadom, a kuda naginje može se vidjeti na pitanju rata u Ukrajini gdje sve više ide prema Kremlju, navodi Times spominjući i zamjenika premijera Aleksandra Vulina koji je poslan u Kazanj na druženje s Putinom. On je bio na čelu srpskog izaslanstva na summitu zemalja BRICS-a. Tijekom summita sastao se s čelnicima Kine, Bjelorusije, Venecuele i Egipta i za ruske je medije izjavio kako se nada da će se Beograd pridružiti ovome bloku.

- Kada srbijanski predsjednik govori o nečemu, to treba shvatiti vrlo ozbiljno. Proučavamo BRICS. Trenutno je grupa sve popularnija među Srbima i općenito u Srbiji. I to nam se čini kao uzbudljiva prilika, jer do sada nam je jedina šansa bila Europska unija, sada nam je BRICS postala prava alternativa, a vjerujem da ćemo u roku od dvije do tri godine morati odlučiti hoćemo li u EU ili BRICS, a to će morati učiniti građani Srbije na referendum - rekao je Vulin u intervjuu za TASS.

Inače, Vulin je bio na čelu BIA-e sve dok ga Sjedinjene Države nisu sankcionirale u ljeto prošle godine, optuživši ga za trgovinu drogom i oružjem i "omogućavanje zloćudnih aktivnosti Rusije". Nedugo nakon toga podnio je ostavku, ali je u svibnju postavljen u vladu na visoku poziciju potpredsjednika. U međuvremenu, dok je on bio u Kazanju, srpski premijer Miloš Vučević poslan je u europske metropole gdje razgovara o članstvu u EU. Prošlog se tjedna njemački kancelar Olaf Scholz založio za što brži put zemalja zapadnog Balkana u EU. Zašto? Razlog je u velikoj mjeri litij. Rezerve litija u Srbiji ključne za proizvodnju električnih baterija i u središtu su planova EU-a za prelazak na zelenu energiju. Prestala bi tako i ovisnost o Kini koja je najveći konkurent kad su električna vozila u pitanju.

Times ističe kako su Vulin i Vučević lojalni pomoćnici svog "sve autoritarnijeg" predsjednika koji je bio spriječen da prisustvuje summitu zemalja BRICS-a zbog dobro tempiranog posjeta poljskog premijera Donalda Tuska u četvrtak i drugog posjeta šefice Europske komisije Ursule von der Leyen. Vučić izgleda dobro važe dvije opcije jer s Putinom je pak razgovarao telefonom u nedjelju, navodno prvi put u dvije i pol godine. Zahvalio se na plinu i u prvi red istaknuo prijateljstvo dviju zemalja. Prethodno je rekao da popularnost BRICS-a u Srbiji raste i da bi zemlja mogla održati referendum na kojem bi odlučila hoće li se pridružiti toj skupini.

O povezanosti Srbije i Rusije svjedoči i sljedeće - ruski i bjeloruski disidenti koji su se pobjegli u Srbiju nakon što je Putin započeo invaziju na Ukrajinu, rekli su za The Times da su srpske vlasti počele s obračunom protiv njih po nalogu Kremlja. Ruski državljani koji izražavaju antiratne ili antiputinovske stavove bivaju protjerani iz zemlje, navodi Petar Nikitin, vodeći ruski disident u Srbiji. "Vlasti nadziru javne aktivnosti ljudi i vode popis ‘nepoželjnih‘", rekao je za The Times.

Elena Koposova, majka dvoje djece koja već pet godina živi u Srbiji, natjerana je da ode nakon što je potpisala antiratni apel. Prošlog mjeseca Antonu Bobriševu je naloženo da napusti zemlju nakon što je organizirao skup u čast pokojnog vođe ruske oporbe Alekseja Navaljnog, kaže Nikitin. Za neke od disidenata u Srbiji su, pak, bliske veze Beograda i Kremlja pitanje života i smrti. Andrej Gnjot, bjeloruski novinar koji je sudjelovao u organizaciji prosvjeda protiv bjeloruskog diktatora i vjernog Putinovog saveznika Aleksandra Lukašenka, nalazi se u pritvoru u Beogradu, gdje čeka izručenje Minsku na temelju lažne Interpolove tjeralice. Bjelorusija i dalje ima smrtnu kaznu, a deseci Gnjotovih kolega prosvjednika su mučeni nakon neuspjelog pokušaja svrgavanja Lukašenka 2020. godine. -Držali su me kao taoca gotovo godinu dana jer je čak i Interpol uklonio moje ime s tjeralice i potvrdio da se radi o političkom progonu - rekao je bjeloruski novinar za The Times. - Kontaktirali su me predstavnici EU-a i SAD-a, znam da su se obratili srpskim vlastima s demaršem, ali nema rezultata - rekao je on.

Da stvari oko Srbije budu zanimljivije, prošlog mjeseca čelnik srbijanske oporbene stranke Miroslav Aleksić optužio je Vulina da je organizirao bijeg Artjoma Ussa, kojeg su držale talijanske vlasti prije izručenja Sjedinjenim Državama pod optužbom za krijumčarenje elektronike koja je ključna za sofisticirano oružje koje ruske snage koriste u ratu protiv Ukrajine. Iz kućnog pritvora izvukao ga je balkanski mafijaš koji se predstavljao kao dostavljač namirnica, koristeći sofisticiranu opremu za ometanje kako bi blokirao signal s njegove elektronske narukvice za nadzor. Suučesnici iz organizirane kriminalne skupine krijumčarili su Ussa preko Italije, Slovenije, Hrvatske i BiH prije nego što su ga u Beogradu ukrcali u zrakoplov i transferirali u Moskvu, kako tvrde talijanske i američke vlasti.

