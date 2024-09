Spremite se za kaotičan vikend: Rekordne oborine prijete Europi, u Hrvatskoj upaljeni alarmi

Nakon nekoliko dana nestabilnog vremena, s kišama i olujama, danas Hrvatska očekuje nastavak promjenjivih uvjeta. Središnja Europa suočava se s rekordnim oborinama , a slično se vrijeme očekuje i u dijelovima Hrvatske. U subotu ujutro na kopnu i sjevernom Jadranu prevladavat će pretežno do potpuno oblačno vrijeme, s povremenom slabom kišom, osobito u unutrašnjosti.

U Dalmaciji će već od jutra biti manje oblaka i više sunca, no na krajnjem jugu mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Cijela zemlja bit će vjetrovita, a posebno na Jadranu, gdje će puhati umjerena do jaka tramontana. Temperature će se kretati od 12 do 15 °C, dok će na kopnu biti hladnije, uz umjeren sjeverozapadni vjetar i temperature od 5 do 9 °C.

I dalje će biti razmjerno hladno i vjetrovito, a kiša će biti češća i lokalno obilnija, osobito u kontinentalnom dijelu. No, u većini krajeva očekuje se manje oborina nego proteklih dana, kada su u mnogim mjestima zabilježene količine veće od 50 litara po četvornome metru u 24 sata. Primjerice, na Zavižanu je u petak ujutro izmjereno 130 mm oborine, što je novi rujanski rekord, dok je u Božavi palo čak 230 mm – najveća dnevna količina oborine na toj postaji u posljednjih 28 godina.

Mjestimice je u 24 h palo preko 60 mm oborine, lokalno i preko 100 mm. Na postaji Božava na Dugom otoku oboren je apsolutni rekord s 230 mm.

U istočnoj Hrvatskoj subota donosi kišu, osobito poslijepodne, kada će zapadni vjetar ojačati te navečer okretati na sjeverozapadni. Temperatura će se kretati između 9 i 12 °C, što je znatno hladnije za ovaj dio rujna. Središnja Hrvatska također će biti pretežno oblačna, uz povremenu kišu, pogotovo pred kraj dana. Vjetar će biti slab do umjeren, a navečer na sjeveru očekuju se jaki udari s mogućnošću oluja. Temperature će se kretati od 7 do 9 °C, dok će dnevna biti oko 10 °C niža od prosjeka.

Foto: DHMZ

Na zapadu zemlje bit će umjereno do pretežno oblačno, a u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice će padati kiša, posebno poslijepodne. Sjeverni Jadran također može očekivati povremenu kišu, uz umjeren i jak sjeverni vjetar te buru s olujnim udarima ispod Velebita. Temperature će se kretati od 10 °C u Gorskom kotaru do 20 °C na otocima.

Foto: DHMZ

Tijekom nedjelje očekuje se nastavak kišovitog vremena na zapadu unutrašnjosti, dok će početkom idućeg tjedna kiše biti manje, uz djelomično razvedravanje. Na Jadranu će nakon nedjelje kiša biti rjeđa, s više sunčanih razdoblja.

