Kako je Večernjak pritisnuo vlast da pomogne ovršenima

Problem ovrha star je koliko i “obvezni odnosi” među tvrtkama i građanima u Hrvatskoj, no društveni problem broj jedan postaje prije nekoliko godina kad dug stanovništva počinje rasti eksponencijalno, što zbog gospodarske krize i nezaposlenosti, što zbog katastrofalnog ovršnog zakona koji je, netko je pobrojio, “doživio” 19 iteracija. Fina, kao centralno statističko i naplatno mjesto ovrha, redovito je objavljivala podatke o visini duga i broju blokiranih. A mediji, među njima i Večernji list, prenosili su ih kao zabrinjavajuću statistiku, ali više onako kako se prenose brojke o žrtvama i šteti grozomornih prirodnih katastrofa – negdje na drugom kontinentu...

Glas javnosti i odgovornost

Čak i statistika o žrtvama rata ne djeluje tako strašno u brojkama, dok nema ime; dok stradali nije nečiji sin, otac, majka, ljubav... Razmjere problema i mi smo u Večernjaku osvijestili kroz bezbroj takvih priča s onim što u novinarstvu zovemo “ljudsko lice”. Kad je postalo jasno da se u društvu stvorila kritična masa vječno blokiranih za koje, prema ovršnom zakonu, gotovo ne postoji nada da će ikad izaći iz tog zacementiranog statusa i za života otplatiti dug, kad su mnogi upravo iz tog razloga spakirali kofere i napustili domovinu zauvijek, shvatili smo da i mi, kao glas javnosti, nosimo svoju odgovornost ako ne iskoristimo poziciju “sedme sile” koja može upozoriti, razotkriti i apelirati na odgovorne. Prije više od godinu dana pokrenuli smo akciju Spasimo blokirane! kao sustavnu kampanju kojom smo pritiskali mjerodavne da se konačno uhvate problema koji je paralizirao 10% radno aktivnog stanovništva.

Iznenađujuće je bilo da je jedna od prvih ideja o sveobuhvatnom rješenju problema blokiranih došla od bivšeg bankara Gorana Gazivode koji ju je odlučio predstaviti baš našem listu, iako bi bilo nepravedno ne spomenuti i Mostov Restart koji nije imao priliku zaživjeti. Večernjak je pozvao sve s konstruktivnim idejama da se jave s prijedlozima kojima ćemo pokušati staviti “bubu u uho” mjerodavnima.

“Buba u uhu”

Održali smo potom i dva okrugla stola na tu temu, nakon čega je veliki stručni skup organizirala i predsjednica, a uslijedio je i niz tekstova kojima smo pozivali na hitne izmjene Ovršnog te Zakona o osobnom stečaju. Nakon što smo otkrili da u planu zakonodavnih aktivnosti za 2018. nije predviđen novi ovršni zakon, počeli smo gotovo svakodnevne objave koje su uključile tjedne ispovijedi blokiranih, analizu slovenskog modela koji je proglašen najboljim u Europi, razotkrivanje troškova koje generiraju odvjetnički i javnobilježnički uredi i Fina te konačno otvoreno pozvali vlast – donesite novi ovršni zakon, po mogućnosti “jučer”. Za nama su se povele i kolege iz ostalih medija. Ako smo imalo doprinijeli tome što je ministar pravosuđa obećao prijedlog novog zakona do ljeta, a konačne “vatrogasne” mjere za blokirane u sljedeća dva tjedna – sedma je sila ispunila svoju pravu ulogu. Sad to isto želimo našoj vlasti uz poruku – “May the Force be with you”.