Socijaldemokrati u Gradišću unatoč uvjerljivoj pobjedi, izgubili apsolutnu većinu. Krajnji desničari potisnuli narodnjake

Socijaldemokrati (SPÖ) Hansa Petera Doskozila pobjednici su nedjeljnih izbora u austrijskoj pokrajini Gradišće, a prema prvim izlaznim anketama SPÖ je na lokalnim, pokrajinskim izborima izgubio apsolutnu većinu. Prema izlaznim anketama javne austrijske televizije ORF Socijaldemokratska stranka Austrije (SPÖ) je na izborima za parlament austrijske pokrajine Gradišće osvojila 46,7 posto glasova, što je 3,3 posto manje nego na posljednjim izborima prije pet godina. Ako se prve prognoze pokažu točnima, SPÖ će, na čelu s glavnim kandidatom, inače dosadašnjim pokrajinskim poglavarom Gradišća Hans Peterom Doskozilom morati tražiti koalicijskog partnera s kojim će vladati u Gradišću, gdje živi i oko 35.000 gradišćanskih Hrvata, sljedećih pet godina.

Narodna stranka (ÖVP) doživjela je težak poraz i s osvojenih 22,4 posto glasova, što je 8,2 posto manje nego na posljednjim izborima i potisnuta je na treće mjesto. Potisnula ju je krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ) kojoj je s osvojenih 22,8 posto glasova, što je za 13 posto više glasova i dvostruko više mandata (sada 12) u pokrajinskom parlamentu, pošlo za rukom postati druga najjača politička snaga u ovoj pokrajini.

To je dosad najbolji izborni rezultat FPÖ-a u Gradišću, kojeg je očito, kako komentiraju analitičari, također zahvatio “plavi val” (plava je boja krajnje desne Slobodarske stranke). To su pojasnili utjecajem pregovora Slobodarske stranke (FPÖ) krajnjeg desničara Herberta Kickla i Narodne stranke (ÖVP) Christiana Stockera na austrijskoj saveznoj razini o sastavu nove vlade, koji su tijeku, na gradišćanske pokrajinske izbore.

Preciznije rečeno, razantnim usponom krajnjih desničara u sve više austrijskih pokrajina, te silaznom putanjom Stockerovih narodnjaka (ÖVP), koji su prekršili zadanu riječ da neće koalirati s Kicklom i masovno izgubivši povjerenje u svojoj biračkoj bazi, koja se osjeća “izdanom”. Četvrti na nedjeljnim izborima u Gradišću su Zeleni, koji su osvojili 5,6 posto glasova, što je minus od 1,2 posto u odnosu na prije pet godina. Peti su Neosi s 1,8 posto, a šesta Lista Hausverstand s 0,7 posto, koji nisu prešli izborni prag i neće imati svoje mandatare u pokrajinskom parlamentu.

S obzirom da je SPÖ izgubio apsolutnu većinu, a ne želi niti pod koju cijenu koalirati s krajnje desnom Slobodarskom strankom (FPÖ), očekuje se da će najvjerojatnije ponuditi stranci Zelenih da s njima koaliraju. Tako barem predviđaju analitičari. U predizbornim špekulacijama spominjala se je i eventualna koalicija sada drugoplasiranog FPÖ-a i trećeplasiranog ÖVP, što se neće dogoditi, jer zajedno nemaju 18 potrebnih mandata za parlamentarnu većinu.

Jedna od mogućih varijanti je i da socijaldemokrati (SPÖ) ponude narodnjacima (ÖVP) da s njima koaliraju. Bila bi to klaična “velika koalicija”. Šanse za taj sastav postoje, ali su relativno male, jer su narodnjaci nedavno na saveznoj razini već neuspješno pregovarali sa socijaldemokratima, optuživši SPÖ potom za propast pregovora. I tako su zapravo, nakon što je ÖVP napravio zaokret za 180 stupnjeva, izrazivši spremnost za koaliranje s Kicklovim FPÖ-om - otvorili prostor krajnjen desničaru Kicklu da dobije od predsjednika Austrije Alexandera Van der Bellena mandat za sastav nove vlade. I da na kraju možda prvi put u austrijskoj poslijeratnoj povijesti jedan krajnji desničar postane austrijski kancelar.

Norbert Hofer, čelnik krajnje desne Slobodarske stranke u Gradišću koja je uvjerljivo osvojila drugo mjesto na nedjeljnim izborima, poručio je u smjeru socijaldemokrata, kako je njegova “ruka ispružena” za koaliranje. Čelnik SPÖ-a Doskozil, nakon izborne pobjede je rekao da će razgovarati sa svim stranačkim predstavnicima koji dolaze u obzir za koaliranje. Sada se s napetošću očekuje da li će i u Gradišću doći do senzacije i ulaska krajnje desnog FPÖ-a u gradišćansku pokrajinsku vladu. Dogodi li se to, bila bi to već šesta austrijska pokrajina od ukupno devet u kojoj bi FPÖ bio na vlasti. Očito, nezaustavljiva uzlazna putanja, navode mediji.

