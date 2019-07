Snažan toplinski val zahvatio dijelove SAD-a: Temperature do 41 stupanj

Snažan toplinski val zahvatio je u subotu središnje i istočne dijelove Sjedinjenih Država, potjeravši stanovnike u rashlađene prostore, a u Washingtonu je temperatura dosegnula 41 Celzijeva stupnja.

"Prilično je vruće od srednjeg zapada pa sve do doline Mississippija na istočnoj obali", kazao je Alex Lamers, meteorolog iz Državnoga meteorološkog centra, dodajući da su toplinski valovi najsmrtonosniji od svih vremenskih fenomena.

Od Chicaga do New Yorka vlasti su pozvale stanovnike da potraže utočište u rashlađenim prostorima poput knjižnica i trgovačkih centara.

Oko 250 starijih građana vratilo se u subotu u umirovljenički centar u Philadelphiji, koji su dan ranije bili prisiljeni napustiti zbog nestanka električne energije i prestanka rada klimatizacijskih uređaja. Dio ih se sklonio u prostoru srednje škole West Philadelphia, rekla je glasnogovornica gradske uprave Deana Gamble.

Noćne temperature su iznimno visoke i u petak u gradu Rockfordu u Illinoisu nisu pale ispod 27 Celzijevih stupnjeva. Visoke temperature u kombinaciji s velikom vlagom osjet vrućine čine još nepodnošljivijim.

"Za toplinski stres karakterističan je kumulativni efekt. Ako se organizam ne oporavi tijekom noći i osobito ako ne posjedujete klima-uređaj, vaše će tijelo akumulirati još više toplinskog stresa", pojasnio je Lamers.

U subotu je do podneva u Bostonu izmjereno 39 Celzijevih stupnjeva, a u poslijepodnevnim satima se predviđa porast do 40 Celzijevaca. U New Yorku je 38 stupnjeva, a poslijepodne se prognozira porast na 43. U Washingtonu je do podneva temperatura bila 41 Celzijev stupanj, a poslijepodne bi mogla porasti na 44, kazao je Lamers.

Očekuje se da ovako visoke temperature potraju do nedjelje, a potom je na pomolu olakšanje, rekao je prognostičar.

"Hladna fronta sa sjevera će se početi kretati prema jugu i do nedjelje navečer će napredovati prema Bostonu, Pittsburghu i St. Louisu. Do ponedjeljka ujutro mogla bi stići do Washingtona i Cincinnatija uz kišu i grmljavinu", najavio je Lamers.

Kako se odjenuti na vrućinama?