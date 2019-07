Velike vrućine izostat će i sljedećih dana, one dolaze krajem srpnja

O neobičnom ljetnom vremenu porazgovarali smo s meteorologinjom HRT-a Tanjom Renko.

Je li i vama neobično i čudno kada usred srpnja, kao što je slučaj posljednjih dana, morate najavljivati ili izvještavati o jakim olujama, snažnim naletima vjetra, tuči te nižim temperaturama i zahlađenju?

I nije, zato što su od godine do godine ljeta različita. Ponekad su ona izrazito stabilnija i obilježe ih toplinski valovi koji mogu utjecati na zdravlje jer imamo više temperature zraka, pa i velike vrućine koje onda prate i suše. No, imamo i ljeta koja su nestabilnija i promjenjivija. Ovo ljeto, unatoč tome što je još u lipnju započelo neuobičajeno visokim temperaturama i prilično ranim toplinskim valom, sada se u srpnju nastavilo nešto nestabilnijim vremenom. Posljednjih nekoliko dana temperature su se tako spustile na neke niže vrijednosti koje mnogima nisu bile očekivane. Ipak, svima nam je dobro došao taj kraći predah od vrućina. Nažalost, upravo ljeti zbog jako zagrijane podloge na koju dolaze hladan i nestabilan zrak, pojavljuju se nevremena i tuče pa moramo izvještavati i o takvim pojavama.

Hoće li takvih oscilacija vremena s nižim temperaturama i naglim promjenama vremena biti još, recimo i tijekom kolovoza?

To je sad dosta teško prognozirati s velikom sigurnošću. Naime, iz prognoza za sljedeća četiri tjedna proizlazi da će idući tjedan velike vrućine izostati. Vjerojatnost za dulji niz vrućih dana rast će prema kraju srpnja. I tada će biti veća vjerojatnost za toplinske valove, osobito na Jadranu. A onda je u prvoj polovini kolovoza vjerojatnost za veće pozitivno odstupanje od prosjeka nešto manja, dok bi sredina i kraj kolovoza mogli biti topliji od prosjeka. Prosječne očekivane vrijednosti temperature u kolovozu na kopnu su u rasponu od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva, dok na moru one iznose oko 32 stupnja. Tada je moguć i veći broj vrućih dana od uobičajenog.

Hoće li ljeto možda dulje trajati, odnosno hoće li više temperature i vrućine obilježiti i jesen?

Iako je to u ovom trenutku nezahvalno prognozirati, rujan bi mogao biti topliji uz vjerojatne i uobičajene hladnije prodore zraka.