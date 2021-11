Smrt malene djevojčice potresla BiH: Preminula nakon rutinskog zahvata u privatnoj klinici

Dvoipolgodišnja djevojčica iz Kaknja u Bosni i Hercegovini umrla je u nedjelju u bolnici nakon što je prije dva dana pala u komu pri rutinskoj operaciji u jednoj privatnoj klinici u Sarajevu.

Vijest o smrti Džene Gadžun na društvenim je mrežama objavio njen otac Muris nakon što je djevojčica preminula na odjelu intenzivne skrbi Kliničkog centra u Sarajevu, gdje je dospjela u beznadnom stanju. "Naša draga i nikad zaboravljena Džena je otišla na bolji svijet", napisao je otac na Facebooku.

Djevojčica je ranije ovog tjedna podvrgnuta zahvatu u kojemu joj je trebala biti urađena korekcija spuštenog očnog kapka. Kako se za to moralo dugo čekati u bolnici roditelji su, na prijedlog njezine liječnice Nine Jovanović, odlučili da se to obavi na privatnoj klinici "Bejtović" u Sarajevu.

Taj je operativni zahvat izvođen pod totalnom narkozom koju je izveo anesteziolog Suad Rožajac, no pritom je došlo do komplikacija, a djevojčica je pala u komu. Nakon što je dovezena u bolnicu ispostavilo se da joj je mozak nepovratno oštećen.

Roditelji su slučaj odmah prijavili policiji, a Ministarstvo zdravstva Sarajevske županije naložilo je inspekcijski nadzor. Provjere su pokazale kako oprema korištena u privatnoj klinici "Bejtović" nije prošla potrebne provjere odnosno kako strojeve nije verificirao ovlašteni laboratorij.

Županijski ministar zdravstva Haris Vranić najavio je kako sada slijedi provjera svih privatnih klinika.

"Idemo u potpunu kontrolu svih privatnih zdravstvenih ustanova sukladno njihovim rješenjima o djelokrugu rada, radu na crno, izdavanju fiskalnih računa, i ako se utvrde veće nepravilnosti, poništit ćemo rješenja", kazao je Vranić.

Županijsko tužiteljstvo u Sarajevu istodobno provodi posebnu istragu čiji je cilj utvrditi postojanje kaznene odgovornosti u slučaju smrti malene djevojčice.