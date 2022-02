Smanjuje se broj hospitaliziranih u Splitu, ravnatelj KBC-a: 'Nemojmo se zavaravati, sve su to veliki brojevi'

Smanjuje se broj zaraženih u Splitu pa je, kako se u srijedu rekao ravnatelj splitskoga KBC-a Julije Meštrović, u bolnici 180 pacijenata, od kojih su 162 u Respiratorno-intenzivističkom centru, a 28 ih je na respiratoru.

"To je manje nego što je bilo ranije, ali nemojmo se zavaravati. Sve su to veliki brojevi, to su bolesnici u teškom kliničkom stanju, bolesnici starije životne dobi, s kroničnim bolestima, i to je ogroman napor za KBC Split i naše osoblje, koje moram još jednom pohvaliti i zahvaliti mu", istaknuo je ravnatelj Meštrović.

Na pitanje za komentar o skorom zatvaranju Spaladium arene s obzirom na to da nema zainteresiranih za cijepljenje, ravnatelj je odgovorio kako tu nikakav komentar nije potreban.

Kako je rekao, nažalost, zbog necijepljenja se i događa ono o čemu liječnici cijelo vrijeme govore.

VIDEO Nova vrsta cjepiva protiv covida-19 stiže u Hrvatsku krajem veljače