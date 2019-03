Tijekom vikenda će diljem Hrvatske biti sunčano i iznadprosječno toplo uz najvišu temperaturu zraka uglavnom oko 20 stupnjeva, te ujutro uz sve rjeđi mraz u unutrašnjosti i buru na Jadranu, najavio je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

No, već početkom novoga tjedna opet promjena vremena - podjednaka onoj s početka ovoga tjedna, a i prošloga - većinom s kišom, gdjegod i grmljavinom, uglavnom u gorju i snijegom, te prolazno jakim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom u unutrašnjosti i još jačom i dugotrajnijom burom na Jadranu, koja će ponovno prouzročiti ograničenja u prometu.



Valja upozoriti i na daljnju obavezu zimske opreme za vozila, koja će putnicima kroz gorsku Hrvatsku vrlo vjerojatno dobro doći potkraj ponedjeljka i u utorak, dodaje Vakula.

Video - Kako izgleda kada bura puše 190 km/h

[video: 29077 / ]

U subotu će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati sunčano, uz slab vjetar, te najnižu jutarnju temperaturu zraka od -2 do 3 °C i najvišu poslijepodnevnu oko 19 °C.



Subota će u središnjoj će Hrvatskoj proteći uz sunčano, mirno i danju ugodno toplo vrijeme. A ujutro još ponegdje slab mraz uz najnižu temperaturu između -1 i 2 °C.

Sunčano će biti i na zapadu zemlje, ali ipak uz nešto vjetra. U gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu bura, podno Velebita ujutro mjestimice do jaka, a poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom od 17 do 22 °C, a ujutro po kotlinama gorske Hrvatske još "blagi minusi".



Oko 0 °C u subotu ujutro ponegdje može biti i u nekim kotlinama u unutrašnjost Dalmacije, a uz obalu najniža temperatura od 8 do 12 °C. Danju posvuda sunčano s najvišom temperaturom između 19 i 23 °C. Ujutro slaba i umjerena bura, zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak, uz obalu često i jugozapadnjak, uz malo do umjereno valovito more.

Gotovo isto i na krajnjem jugu Hrvatske - obilje sunca, u početku bura, a zatim zapadnjak i jugozapadnjak uz najvišu temperaturu oko 18 °C na nekim otocima do oko 23 °C u dolini Neretve.

U nedjelju na kopnu još sunčano, većinom čak vedro i toplo. U ponedjeljak naoblačnje s kišom, a zatim uz sjeveroistočni vjetar i zahladnjenje, pa će u noći na utorak i u prvom dijelu utorka u gorju biti moguća susnježica i snijeg, a valja upozoriti i na mjestimice jak vjetar. U drugom dijelu utorka najvjerojatnije prestanak oborine, a sredinom tjedna i smanjenje naoblake te ponovno mogućnost mjestimičnog mraza.

Video - Jaka bura prevrnula kamion kod Paškog mosta

[video: 28630 / ]

I na Jadranu u nedjelju i ponedjeljak pretežno sunčano, uz vjetar s mora, u ponedjeljak i jugo. Krajem ponedjeljka na sjevernom Jadranu naoblačenje s kišom i jakom burom - u narodu poznatom "trećom marčanom". U utorak će se ta bura, gdjegod i olujna, te oblaci s kišom, moguće i grmljavinom - proširiti na cijeli Jadran. U srijedu bi još moglo biti kiše, osobito na jugu, a zatim sunčanije, prognozira meteorolog HRT-a.