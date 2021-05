'Škoru je dočekala ironija sudbine. HDZ-ovi birači glasat će za svjetonazorski bližeg u Zagrebu'

Ivan Anušić protekle je nedjelje potvrdio svoj status u Osječko-baranjskoj županiji. Uvjerljivo je izborio novi mandat župana, a sa 61,83 posto glasova postao i HDZ-ov rekorder u prvom krugu lokalnih izbora.

Postigli ste uvjerljivo najbolji rezultat od svih HDZ-ovih kandidata na lokalnim izborima. Je li vas možda to iznenadilo?

Iznenadila me tako snažna potpora od 67.442 glasa. Čak 22.000 više glasova Slavonaca i Baranjaca nego prije četiri godine jasan je pokazatelj da smo u proteklom mandatu Osječko-baranjsku županiju vodili u dobrom smjeru. Potvrda je to rada tima ljudi iz Osječko-baranjske županije i moga rada jer smo pokazali da Županija može izaći izvan uobičajenih okvira administracije. Otvarali smo teme, nametali trendove, rješavali izazove koji su i izvan djelokruga Županije. Ispunjavali smo obećano u programu s kojim smo pred birače izašli prije četiri godine, zadržali vjerodostojnost i dosljednost. Ovaj nam rezultat daje legitimitet da još snažnije krenemo u realizaciju započetih projekata te novih projekata koje smo najavili, kao i u rješavanje problema te osnaživanje pozitivnih trendova u Osječko-baranjskoj županiji i na istoku Hrvatske.

Proizlazi da ste najjači HDZ-ov čovjek izvan Zagreba. Što na to kažu u središnjici?

Ne bih to tako rekao, niti na to tako gledam. Mi djelujemo kao tim, radimo kao tim i tako postižemo rezultate. Preda mnom su nove četiri godine mandata kao župana i moj je zadatak opravdati povjerenje građana. Visoka razina povjerenja koju su mi dali je obvezujuća prema meni i prema onome što se od mene kao župana očekuje, a to je da zastupam interese Osječko-baranjske županije i istoka Hrvatske, da ih demografski i gospodarski obnovimo, za što imam i potporu premijera, a siguran sam da će ta potpora i dalje biti snažna i jaka.

Ne ustručavate se javno kritizirati ni vlastitu stranku i stranačke kolege, kao što je to bio slučaj i nedavno s ministrom Banožićem. Mislite li da je i taj vaš politički stil pridonio vašoj popularnosti među građanima?

Vjerujem da je javnost upoznata s mojim stavom kada govorimo o populizmu i popularnosti. To nije moj način komunikacije i nikad mi nije cilj bio, kako kažete, da budem popularan. Nisam nikoga kritizirao, ne vidim to kao kritiku, moja su zapažanja bila na temelju toga što kao potpredsjednik stranke na nacionalnoj razini osjećam odgovornost i obvezu da pomognem u radu stranke i izvan naše županije jer ne želim da stranka slabi na bilo kojem području istoka Hrvatske, ali i Hrvatske u cjelini.

Uvijek volim istaknuti da je politika u biti vrlo jednostavna, ako ste dosljedni i odgovorni u svojem političkom djelovanju, ako obećanja koje ste sami dali ispunite, ako bez kalkulacija zastupate interese zajednice koja vas je izabrala, bez fige u džepu, ljudi to prepoznaju i daju vam potporu za takav rad. Ne bih to nazivao popularnošću, nego dosljednošću.

Imate li političkih ambicija koje prelaze funkciju župana? Biste li se mogli zamisliti u ulozi ministra?

Ne. Jako je puno posla pred nama u Osječko-baranjskoj županiji, započeli smo višemilijunske projekte i namjeravam ih u ovom mandatu i dovršiti. Osim toga, povjerenje i obveza koju sam dobio obvezuje me da upravo ostanem ovdje gdje jesam, u Osječko-baranjskoj županiji, i moj zadatak je, kao što sam rekao, demografski i gospodarski obnoviti Osječko-baranjsku županiju i istok Hrvatske i od toga neću odustati. Zadovoljan sam načinom života koji s obitelji vodim u Antunovcu.

Kako možete svoju političku poziciju iskoristiti za dobrobit Slavonije?

Svoju političku poziciju već četiri godine koristim za dobrobit Slavonije, u posljednjih smo nekoliko godina postigli to da je Osječko-baranjska županija danas politički relevantan čimbenik na nacionalnoj razini. Statistički i gospodarski parametri pokazuju da je naša županija krenula putem oporavka. Lobiramo za istok Hrvatske, Osijek nastojimo osnažiti kao grad lider tog dijela Hrvatske, što on i mora biti. Osijek i Osječko-baranjska županija moraju generirati gospodarski i demografski rast.

To ne možemo učiniti sami i za to nam treba podrška s nacionalne razine, kako sam već rekao, prvenstveno u izmjeni zakonskih okvira. Sve drugo što kao župan mogu učiniti i činim, a to je razvoj projekata koji će stvoriti infrastrukturu potrebnu za kvalitetnije gospodarstvo, poljoprivredu, turizam i druga društvena kretanja te mijenjanje negativnih trendova. Upravo je u tome važna podrška s nacionalne razine, koju imamo i siguran sam da ćemo je imati i ubuduće.

HDZ je na dobrom putu da u Osijeku prvi put dobije gradonačelnika, Ivan Radić u izbornu završnicu ulazi s velikom prednošću. Rašireno je mišljenje da ste mu zapravo vi velikim dijelom posložili kockice na putu do pobjede. I u njegovu je programu naveden dio županijskih projekata. Kolika je vaša zasluga?

Drago mi je da sam dio tima koji je već u prvom izbornom krugu osigurao pobjednički rezultat, a siguran sam da će Ivan Radić nakon uvjerljivo najboljeg rezultata u prvom krugu, preuzeti odgovornost za vođenje Grada Osijeka u drugom krugu izbora za gradonačelnika. U protekle sam četiri godine kao župan pokrenuo niz kapitalnih projekata na području grada Osijeka, kao što su gradnja novog KBC-a Osijek, obnova željezničkog kolodvora, gradnja Regionalnog distributivnog centra, revitalizacija područja nekadašnjeg OLT-a, gradnja Gospodarskog centra… I to su projekti koje ćemo nastaviti raditi zajedno s novim gradonačelnikom Ivanom Radićem. Isto kao što su meni prije četiri godine birači dali povjerenje, uz ostalo i na temelju onoga što sam predstavio u svom gospodarskom programu, a nakon četiri godine dobio sam još snažniju potporu jer sam te projekte i ostvario.

U istoj je situaciji sada i Ivan Radić koji u svom gospodarskom programu najavljuje projekte koje će realizirati u iduće četiri godine, pa će građani nakon njegova mandata ocijeniti njegov rad. Dakle, kada govorimo o zaslugama, kako mene birači sude po mojim, tako će i Radića za četiri godine suditi po njegovim zaslugama, u koje uopće ne sumnjam.

Radićev protukandidat Berislav Mlinarević kaže da je Radić “vučić u janjećoj koži, koji je izašao da zavara javnost, a iza njega stoji čopor vukova”. Kako biste mu odgovorili?

Ne bih mu odgovorio, kao što i nisam. Način vođenja kampanje i politička retorika koju on zastupa nije mi bliska i mislim da je to ispod razine komunikacije koja se treba voditi u utrci za gradonačelnika Osijeka. Nisam nikada odgovarao na spinove koji se pojavljuju u kampanjama, na to ne treba gubiti vrijeme, na kraju, i rezultat je pokazao da to građane ne zanima.

Može li Mlinarević, odnosno Domovinski pokret okupiti veliku koaliciju protiv HDZ-a? Dalo se naslutiti u izjavama nakon izborne noći da upravo to pokušavaju.

Ne može, jer mi već imamo stabilnu većinu u Gradskom vijeću, a već u prvom krugu lokalnih izbora naša lista na županijskoj razini ima natpolovičnu većinu, tako da ne vidim mogućnost ni prostor za veliku koaliciju protiv HDZ-a.

Jedina slavonska županija gdje HDZ nije dobio župana u prvom krugu je Vukovarsko-srijemska, a i u tamošnjim općinama i gradovima su lošiji rezultati nego 2017.., i to su vaše kandidate nadjačali mahom bivši HDZ-ovci. Ne potvrđuje li to da HDZ tamo ipak nije riješio svoje probleme?

Mislim da su se previranja u vukovarsko-srijemskom HDZ-u dogodila u vrijeme uoči lokalnih izbora i da je to jedan od razloga zašto u nekim gradovima i općinama bilježimo lošije rezultate. No, pred nama je drugi krug i za gradonačelnika Vukovara i za župana Vukovarsko-srijemske županije i vjerujem da će naši kandidati ostvariti pobjednički rezultat. Da bismo mogli relevantno komentirati izborne rezultate na razini Hrvatske, morat ćemo pričekati drugi krug. Neke općine, gradovi ili županije imali su slabiji rezultat, dok su recimo neki imali puno bolji i kvalitetniji rezultat pa kada to rezimiramo, možemo biti zadovoljni prvim krugom jer smo praktički zadržali isti broj jedinica lokalne samouprave za koje smo odgovorni.

Ali ipak pričekajmo drugi krug za konačnu ocjenu. Rezultat i moje pobjede za župana u dva mandata, osam mandata na parlamentarnim izborima prošle godine i odličan rezultat Radića u prvom krugu posljedica su sustavnog i kontinuiranog rada na županijskoj organizaciji stranke od 2014. do danas.

Izuzev te županije, HDZ može biti zadovoljan rezultatom u Slavoniji. No, zašto je tako podbacio u Zagrebu?

HDZ u Zagrebu dosad nije uspijevao polučiti rezultate koji bi doveli do pobjede našeg kandidata, je li to sustavni problem koji se događa već desetljećima na području Zagreba ili je razlog tome afinitet biračkog tijela, ne mogu suditi jer ne živim u Zagrebu. Filipovićev rezultat ne bih omalovažavao, naš kandidat osvojio je više od 32.000 glasova, a lista više od 36.000, čime smo druga lista za Gradsku skupštinu po rezultatu u Gradu Zagrebu.

Hoće li HDZ-ovi birači u Zagrebu pomoći Miroslavu Škori u drugom krugu? Ili će mu HDZ vratiti za to što nije podržao Kolindu Grabar-Kitarović u drugom krugu predsjedničkih izbora?

To je ironija sudbine koja je dočekala Škoru. No odgovorna, savjesna i dugoročna politika ne funkcionira tako kako je to radio Miroslav Škoro na predsjedničkim izborima. Mislim da će od dva loša kandidata u drugom krugu u Zagrebu birači HDZ-a ipak glasati za svjetonazorski bližu opciju. Ne mogu se i ne želim miješati u to tko će kako glasati za gradonačelnika Zagreba jer će onaj koga Zagrepčani izaberu biti njihov gradonačelnik iduće četiri godine, a ne moj.

