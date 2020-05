Škoro i Penava potvrdili zajednički izlazak na izbore: 'Ova uhićenja potvrdila su da nas netko stalno pljačka'

Poslije tjedana nagađanja danas su predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava potvrdili kako će Penava predvoditi listu Domovinskog pokreta u 5. izbornoj jedinici.

-HDZ i SDP se izmjenjuju na vlasti, a ova zadnja uhićenja potvrdila su kako postoji puno nepravilnosti, korupcije i uljebljivanja te da nas neko stalno pljačka. Oni su sklopili ugovor o nenapdanju, a na biračima je da Domovinskom pokretu daju povjerenje da to zaustavi, rekao je Škoro.

Dodao je kako je Domovinski pokret sklopio pobjedničku listu te da su HDZ i SDP u strahu od rezultata izbora ali i da on kao političar nije isključiv kada je riječ o budućoj političkoj suradnji. Istakao je kako izjave Andreja Plenkovića i Davora Bernardića pokazuju taj strah i da traže samo povod kako bi sklopili veliku koaliciju i nastavili vladati Hrvatskom. Ponovio je kako je Domovinski pokret u koaliciji s hrvatskim narodom koji je obespravljen te da je neophodno napraviti programe i projekte za kvalitetniju državu. Kazao je i kako teba nastaviti govoriti o pravosuđu te da je indikativno kako se uvijek pred izbore dogode neka uhićenja ali i da ona najčešće završe bez ikakvog ishoda.

-Želimo stvoriti okvire kako bi vrijedne slavonske, baranjske i srijemske ruke mogle se baviti poljoprivredom. Želimo zaustaviti negativne demografske procese, okrenuti se proizvodnji, poticati ljude koje izvoze, a ne kao danas da potičemo trgovinu i uvoz, istakao je Škoro.

Na novinarski upit da prokomentira najnovije izjave predsjednika Zorana Milanovića kazao je kako je on takav čovjek te podsjetio je da je dolaskom na Pantovčak izbacio biste, rekao da bi ploču HOS-a bacio...

-On je takav čovjek i on će tako nastaviti i dalje. Vidite da je odmah poslije njegovih izjava javio se Vladimir Šeks, a da se Andrej Plenković svemu tome čudi, rekao je Škoro ponavljajući kako je on u SAD odselio u rujnu 1989. godinem i vratio se 1992. godine sa malim djetetom.

Potvrdio je kako je u Osijeku bio 1990 godine kada je vodio izborni skup koalicije Narodnog sporazuma,

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako će se i dalje zalagati za tri ključne stvari, a to su procesuiranje ratnih zločina, pravedan popis stanovništva i ekonomski boljitak.

-Istok Hrvatske je bogat kraj koji obiluje raznim prirodnim resursvima ali mu zbog nedovoljno kvalitetne organizacije državne uprave, duboke korupcije državnih i javnih tijela kao i prevelikog utjecaja interesnih skupina nisu osigirali niti pružili dostojanstveni život građanima. Zbog svega toga je Hrvatsku u posljednjih 20 godina napustilo 25 posto stanovništva. Prema tim brojkama je Domovinski rat bio dječja igra, kazao je Penava.

Prokomentirao je i uhićenja čelnika Hrvatskih šuma podsjećajući kako je 2017. godine Vukovar, uz pomoć švedskog gospodarstvenika hrvatskih korijena Darka Pervana, želio otvoriti tvornicu drvne industrije sa 500 zaposlenih, Do toga nikada nije došlo iako je imao i obećanje iz vrha države.

-Željeli smo iskoristiti bogatstvo koje nam "raste u dvošrištu". Osobno sam Darka Pervana upoznao sa Andrejom Plenkovićem koji je kazao kako je to sada njegova stvar i da će se osobno angažirati da projekt uspije. Pokazao sam tada i fotografije kamiona i brodova sa trupcima koji je izvoze. Ništa se nije dogodilo. Ova Vlada RH kao i sve ranije hrvatske Vlade nisu pronašle recept za ovaj problem, U dvojbi da stanu iza slavonskog seljaka ili interesnih skupina oni su odabrali interesne skupine. Zato sve te sada izjave o privođenjima u Hrvatskim šumama i institucijama koje rade svoj posao na kraju mandata su licemjerne. Da su radile svoj posao Slavonija bi danas bila prepuna ljudi i otvarala bi se nova radna mjesta, rekao je Penava.