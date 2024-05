VIDEO Izraelki na probi za polufinale Eurovizije skandirali gledatelji: Derali se, vikali joj 'Oslobodite Palestinu'...

Poprilično neugodna situacija dočekala je predstavnicu Izraela kada je odrađivala svoju probu uoči večerašnjeg nastupa na pokufinale Eurovizije. Naime, pjevačica Eden Golan, koja je skoro dobila i zabranu sudjelovanja, na generalnoj je probi pred fanovima dočekana sa zvizducima.

Snimke njene posljednje probe širi se i društvenim mrežama, a na kojoj se jasno čuje više gledatelja kako viču dok ona pjeva. Osim toga, može se čuti na snimci kako su se neki zaderali i ''Oslobodite Palestinu''. Osim toga, na kraju nastupa tek nekolicina joj je zapljeskala, dok je većina pokušala posramiti pjevačicu.

BREAKING: Israel’s Eurovision entrant booed and jeered.

Booing and jeering broke out during a dress rehearsal in Malmö, Sweden last night as the crowd in the arena, incensed by Israeli atrocities, drowned out the singer with shouts of ‘Free Palestine!’pic.twitter.com/M8SWxh9EXe