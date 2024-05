Bartulica otkrio što će tražiti da bude u sporazumu: Među zahtjevima i osnivanje jednog muzeja

Iako se isprva mislilo kako je parlamentarna većina dogovorena jer je to potvrdio ranije i HDZ-ov Marko Milić, čini se kako pregovori DP-a i HDZ-a još nisu gotovi. Josip Jurčević ranije je za Hinu potvrdio kako svoj potpis Andreju Plenkoviću neće dati, a neke uvjete ima i DP-ov Stjepo Bartulica. Bartulica, DP-ovac koji se inače našao i na listi za europske izbore te se očekuje da će upravo on u Bruxelles osvoji li stranka mandat, na konferenciji za medije komentira političke aktualnosti.

"Od početka sam bio mišljenja da treba DP preuzeti odgovornost. Podržavao sam pregovore s HDZ-om i pozdravljam što je postignut dogovor. Sada imamo formu kako će izgledati većina. Idemo dalje, tek sada ulazimo u novu fazu gdje će se definirati sadržaj", kazao je uvodno.

"Tražit ću da nekoliko stavki uđe u koalicijski sporazum. Plenković će dobiti potrebne potpise, no moramo definirati konkretne stvari. Prvo, ono što vidimo već dulje vrijeme neće se nastaviti. Svaki sadržaj koji upućuje na rodnu ideologiju, nestat će. To je jedna od stvari koje birači žele. Jasno i glasno, ova politika do sada će se promijeniti i nećemo slijepo provoditi ono što se nameće izvana. Drugo, imamo situaciju s dolaskom stranih radnika. Neprihvatljivo je da ljudi hrvatskog podrijetla čekaju mjesecima da dobiju papire, to će se ubrzati. To mora ući u koalicijski sporazum", rekao je.

Osvrnuo se i na COVID pandemiju te naveo kako će se inzistirati da se to iščisti do kraja. Uz to, dotaknuo se i kulturne politike. Tražit će, kako je otkrio na konferenciji, da se u Zagrebu osnuje muzej posvećen žrtvama komunističkog terora.

"Ima mnogo toga što će se morati ispregovarati. Za mene je sadržaj bitniji od forme. Dobili smo odgovor na 'tko', sada slijedi odgovor na 'što'", ustvrdio je Bartulica te napomenuo kako će ustrajati na svojim zahtjevima.

Osvrnuo se i na Josipa Jurčevića te naveo: "On će sam govoriti. Izabrat će svoj put daljnjeg djelovanja u politici. Ono što je bitno jest sadržaj i konkretne smjernice buduće Vlade". Govoreći o Novostima, Bartulica je kazao: "Veliki je problem da porezni obveznici moraju financirati nešto takvo. Takve novine služe za obračunavanje s ideološkim protivnicima. Dosta je toga."

"Branim interese poreznih obveznika, ne bavim se što će tko pisati", dodao je Bartulica koji tvrdi da nije cenzor. Zaključno se ponovno osvrnuo na ranije spomenute zahtjeve: "Mi smo dali svoje potpise u ovom trenutku, ali sadržaj treba dobro definirati. Zato sam ovo iznio danas."

