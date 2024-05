VIDEO Tko to tamo pliva? Iz mora izvirila leđna peraja, stručnjak pojasnio o čemu je riječ

Iz mora viri leđna peraja, što laike odmah asocira na morske pse, životinja pliva blizu obale i povelika je. Prizor je to koji je s Marjana snimio naš čitatelj. Tko to tamo pliva, upitali smo stručnjaka.

- Obzirom na udaljenost leđne peraje od repne peraje te način kretanja, najviše liči na igluna, latinski Xiphias gladius. Jasno, ne mogu 100 posto potvrditi s obzirom na udaljenost snimke - komentira nam Alen Soldo, ravnatelj Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Riječ je o, kolokvijalno rečeno, sabljarki.

- Uobičajena je to vrsta Jadrana, ali više prema otvorenome moru - dodaje Soldo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako se navodi na Wikipediji, iglun ili sabljarka je riba iz porodice Xiphiidae, u kojoj je ovo jedini predstavnik. Ovo je cijenjena riba za sportski ribolov, nastanjuje otvoreno more, gdje je jedan od najvećih grabežljivaca. Naraste do 455 centimetara duljine i dostigne do 650 kilograma težine. Karakterističan je po nastavku gornje čeljusti koji se formira u veliku sablju koju koristi za napad i obranu, a po njoj je i dobila ime. Ima kratku leđnu peraju. Vrlo je brza i okretna, a živi uglavnom na većim dubinama, od 200 do 800 metara. Ima velike oči i istančan vid.