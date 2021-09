Austrija ima nova pravila za skijašku sezonu: Evo koje uvjete će svi trebati poštovati

Kako bi zadobili povjerenje domaćih i stranih turista za dolazeću zimsku sezonu 2021./2022., predstavnici austrijske vlade, ministrica turizma Elisabeth Köstinger i ministar zdravstva Wolfgang Mückstein potpomognuti videoporukama predsjednika Konferencije devet austrijskih saveznih pokrajina, Tirolcem Güntherom Platterom pod sloganom „Stroga pravila, sigurna zima“, objavili su u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Beču pod kojim se okvirnim uvjetima može odgovorno i sigurno skijati i zimovati u Austriji.

„Ove će godine definitivno biti zimskog odmora“, veselo je poručila ministrica turizma Köstinger u svojem uvodnom izlaganju dodavši: „Tko želi uživati u sigurnom odmoru, treba se cijepiti“. Potom je izložila nova pravila kako Vlada vidi da odgovoran i siguran turizam treba funkcionirati unatoč pandemiji koronavirusa .

Ministrica je naglasila kako je baza za nova zimska pravila Vladin trostupanjski Plan zaštite od koronavirusa koji je 15. rujna stupio na snagu, a prema kome je glavni parametar za utvrđivanje epidemiološke situacije u zemlji opterećenost kapaciteta u jedinicama intenzivne njege, a ne više sedmodnevna incidencija odnosno broj novozaraženih na 100.000 stanovnika.

Prema njenim riječima, vladini ciljevi su jasni: „Na jednoj strani spriječiti preopterećenost kapaciteta intenzivne njega, a na drugoj spriječiti da Austrija ponovno bude proglašena rizičnim područjem“.

„Stroža pravila za sigurnu zimu“, glavna su crta vodilja, napomenula je Köstinger navodeći nove odredbe. S početkom zimske zone za skijaše i sve ostale korisnike skijaških žičara i gondola u Austriji vrijedi tzv. 3-G pravilo, odnosno da kod kupnje karte na šalteru treba predočiti dokaz o cijepljenju protiv koronavirusa, izlječenju ili svježi antigenski test ne stariji od 24 sata ili PCR test. Ono što je ove zimske turističke sezone važno za vlasnika skijaških žičara, dizala i gondola jest da neće biti ograničenja kapaciteta i da nije više potrebno držati fizički razmak među osobama.

U ugostiteljstvu i hotelijerstvu također će vrijediti „3-G“ pravilo (cijepljen/izliječen/testiran). I to tako dugo dok ne dođe do pogoršanja epidemiološke situacije i popunjenosti kapaciteta jedinica intenzivne njege više od 15 posto odnosno 300 bolesničkih kreveta (2. stupanj plana). Tada se kao dokaz ukida tzv. samotestiranje kod kuće pod nadzorom videokamere i vrijede samo testovi napravljeni u službenim stanicama za testiranje i ljekarnama. Od stupnja 2 i zauzetosti 300 kreveta u intenzivnoj njezi za „Apres Ski“, dakle zabavu i piće nakon skijanja, za skijaše vrijede ista pravila kao i za noćne klubove i noćnu gastronomiju. To znači da u Apres-Ski bar mogu ući samo cijepljeni gosti i oni koji su preboljeli koronu te osobe s negativnim PCR testom. Antigenski testovi u tom slučaju više se ne priznaju kao dokaz.

Ministrica turizma posebno je naglasila kako je veseli da je u turističkoj industriji 72 posto zaposlenika već cijepljeno protiv koronavirusa, što je 12 postotnih bodova više od austrijskog prosjeka procijepljenosti stanovništva. Köstinger je također izvijestila javnost da će ove godine u Austriji biti moguće organizirati i posjetiti božićne i adventske sajmove, za koje će također vrijediti „3-G“ pravilo, odnosno posjetitelji će morati predočiti potvrdu da su cijepljeni, izliječeni ili testirani. Tko će to i gdje kontrolirati bit će, kako je kazala, naknadno utvrđeno.

„Ako se sada cijepite, već ćete biti spremni za početak zimske sezone“, poručio je necijepljenim Austrijancima ministar zdravstva Mückstein. „Dogovorite već danas termin za cijepljenje. Na ovaj način štitite ne samo sebe nego i sve ljude oko sebe“, pojasnio je. Čelnik pokrajine Tirol Platter rekao je kako barova Apres-Ski kao prije pandemije zasigurno više neće biti, najavivši stroge policijske kontrole. Središnja poruka svih govornika bila je kako za cijepljene i one koji su preboljeli koronu već sada nema niti će biti gotovo nikakvih ograničenja, osim nošenja FFP2 maske na za to propisanim mjestima. Necijepljenima je to istodobno jasan poziv da se što prije cijepe žele li uskoro uživati u sigurnom i bezbrižnom zimskom odmoru.