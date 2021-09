Ivana Kekin: Stožer je izgubio povjerenje, odgađaju cijepljenje jer su uplašeni i zbunjeni, a to su oni krivi

Psihijatrica zagrebačkog KBC-a, ujedno i saborska zastupnica Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin gostovala je u RTL-u Danas gdje je komentirala jučerašnji prosvjed antivaksera, razgovarala o klimi u društvu i mogućim posljedicama svega.

"Mislim da nije došlo do podjele na cijepljene i necijepljene jer vidimo već iz jučerašnjeg prosvjeda da tih zagriženih antivaksera i uvjerenih necijepiša ima doista jedan zanemariv broj, ali su vrlo glasni, tu se slažem. No činjenica je da imamo jako puno građana koji se doimaju zbunjeni i nesigurni, uplašeni oko cijepljenja i zbog toga ga odbijaju, odnosno odgađaju. Za tu poziciju držim da su odgovorni Vlada i Stožer jer godinu dana vrlo nekonzistentno i s duplim standardima vode pandemiju i time su doveli do visokog nepovjerenja javnosti. Vidite i iz drugih iskustava zemalja, da one zemlje gdje građani vjeruju svojem vodstvu, imaju visoku procijepljenost primjerice Danska itd., dok kod nas procijepljenost je rezultat nepovjerenja u Vladu", kazala je Kekin.

Ustvrdila je da je komunikacija veliki problem Stožera te da oni to zbilja loše rade.

"Dat ću vam i primjer. Zadnjih dana stalno slušamo uo uvođenju obaveznih Covid potvrda u zdravstvo. Vi to kad kažete populaciji, ona stječe dojam da se doktore mora prisiljavati da se cijepe i svaki građanin će pomisliti: Pa nisam ja lud, ako se liječnici neće cijepiti neću se cijepiti ni ja. S druge strane je istina da je 90 posto liječnika procijepljeno. Dakle, to je najprocijepljenija populacija u Hrvatskoj koju imamo. Umjesto da koriste taj argument jer je on neprobojan, to je najmjerodavnija populacija...oni ga zanemaruju na njihovu štetu", objasnila je.

Zbog svega, kaže Kekin, Stožer je izgubio povjerenje i čak i kada daju nekakve dobre poruke, one se sada više ne čuju uslijed svih propusta i loših propusta.

"Ovo bih poručila i kao liječnica i političarka Zeleno-lijevog bloka da mi želimo da se ukinu mjere, da živimo staro normalno. Nemamo više ni novaca ni psihičkih kapaciteta da bismo imali mjere no osnosvni preduvjet za to je visoka procijepljenost. Dakle, apel građanima je da se cijepe kako bismo mogli živjesti staro normalno. Vlada bi trebala preuzeti odgovornost što čitavo vrijeme izbjegava, stalno igraju igru u kojoj se nikome ne žele zamjeriti i pokušavaju zadržati lentu Miss simpatičnosti, i ne poduzimaju poteze. U znanstvenom im savjetu sjede ljudi koji kažu da nije nužna visoka procijepljenost, a onda kažu: Građani cijepite se. Na njima je red da preuzmu odgovornost", kazala je.