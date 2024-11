Sjednica odgođena jer Zavadlavov dopis nije iz zatvora stigao do suda, a traži: Želim da me dovezete u Zagreb!

- Ja bih želio da me dovezete na sjednicu u Zagreb, a ako to nije moguće da se videolinkom javim sa Županijskog suda u Splitu - kazao je neki dan Filip Zavadlav, dok se videolinkom javljao iz Zatvora u Zadru. U tom trenutku pored njega je bio njegov branitelj Toni Lukičević, a povod je bila sjednica Visokoga kaznenog suda (VKS) koje je trebalo raspravljati o žalbi na nepravomoćnu presudu kojom je Zavadlav osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora. Na koncu sjednica je odgođena za sljedeći tjedan, a razlog je jer je Zavadlav iz zatvora poslao dopis u kojem je tražio izuzeće nekih članova sudskog vijeća. No taj dopis do VKS-a nije stigao iako su iz Uprave za zatvorski sustav potvrdili da je preko njih poslan na Županijski sud u Split prije tjedan dana. Stoga je sjednica na VKS-u odgođena dok sud ne pribavi Zavadlavov dopis i o njemu odluči. Što se tiče Zavadlavova zahtjeva da ga se doveze u Zagreb, Tomislav Juriša predsjednik sudskog vijeća kazao mu je kazao da to nije bilo moguće organizirati, no da će vidjeti mogu li udovoljiti njegovu zahtjevu da se videolinkom javi sa Županijskog suda u Splitu.

Zavadlav je na ponovljenom suđenju nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubojstva Marina Bobana (24), Jurice Torlaka (38) i Marina Ožića Pajića (25) u splitskom Varošu u siječnju 2020. Za svako ubojstvo dobio je po 15 godina zatvora, a ranijem postupku je zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i nedozvoljenog držanja oružja. Taj dio presude u kojem je dobio dvije i pol godine zatvora je pravomoćan, dok je VKS ostatak osuđujuće presude u rujnu 2022. ukinuo uz obrazloženje da je prvostupanjski sud ispustio sadržaj koji je pojašnjavao okolnosti koje upućuju na motiv ubojstva. No motiv ubojstva nije razjašnjen ni tijekom ponovljenog suđenja, pa je Zavadlav opet osuđen za tri tzv. obična ubojstva, a na teška ubojstva iz bezobzirne osvete.

Prema optužnici Zavadlav se teretio da je 11. siječnja 20202 hicima iz kalašnjikova ubio Marina Bobana, Juricu Torlaka i Marina Ožića Paića. Bio je prvotno optužen za tri teška ubojstva iz bezobzirne osvete, no sud je nakon provedenog dokaznog postupka izmijenio činjeničnu i pravnu kvalifikaciju jer tijekom suđenja nije utvrđeno da se radilo o bezobzirnoj osveti. Tako je umjesto za tri teška ubojstva osuđen za tri tzv. obična ubojstva i na prvom i na ponovljenom suđenju. Zavadlav je u svojoj obrani tvrdio da je u vrijeme počinjenja zlodjela, koje je inače snimljeno kamerama video nadzora, bio na moru, te da nije počinio zločin. Naveo je da se ne osjeća krivim, a sud je takvu njegovu obranu nazvao infantilnom navevši da je bio svjestan posljedica svojih djela. Otegotnim mu je bilo cijenjeno što je koristio automatsku pušku, ne dajući žrtvama niti malo šanse za preživljavanje, te što nije izrazio sućut obiteljima poginulih. Olakotnim mu je cijenjeno što je u vrijeme počinjenja djela bio bitno smanjeno ubrojive te teške obiteljske prilike u kojima je odrastao.

Suđenje je imalo jaki medijski odjek, a iz sigurnosnih razloga Zavadlav je u sudnici ponekad na sebi imao i pancirnu košulju. Zbog sigurnosnih razloga, nije kao što je uobičajeno, vrijeme od uhićenja do suđenja te tijekom suđenja proveo u istražnom zatvoru na splitskim Bilicama, već je bio premješten u druge zatvore iz kojih je potom dovođen na Županijski sud u Splitu. Cijelo vrijeme postupka je nijekao svoju upletenost u ono zbog čega je završio na optuženičkoj klupi. Njegov nasilni čin, naišao je, na žalost, i na odobravanje jednog dijela javnosti, koja se organizirala preko društvenih mreža u grupe potpore, koje su opravdavale ono što se Zavadlav teretio, iako se to ničim ne može opravdati. Jedna od teza tijekom istrage bila je da je Zavadlav ubio trojicu mladića jer su ga neki od njih iznuđivali. Odnosno iznuđivali su njegova brata koji je upao u probleme s drogom. No to je tijekom postupka teško bilo dokazati zbog čega je na koncu i otapala kvalifikacija za teška ubojstva iz bezobzirne osvete. Zavadlav je postao "popularan" što se manifestiralo i u brojnim pismima obožavateljica koja je dobivao u zatvoru. Nedavno je u zatvoru počeo štrajk glađu, jer je smatrao da su mu istekli pritvorski rokovi te da treba biti pušten na slobodu.

