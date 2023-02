Sjediš u fotelji i zarađuješ milijune igrajući se? E-sport nije to, trening je svaki dan

Australac Ibrahim Allami zvani Fudge, Amerikanac Robert Huang poznat kao Blaber, Jesper Svenningsen ili Zven iz Danske, Philippe Laflamme Vulcan iz Kanade i Luka Perković Perkz iz Hrvatske. To je sastav sjevernoameričkog tima Cloud9, u koji je Hrvat prešao 2020. godine. Luka, rođen u Zagrebu 1998., profesionalni je igrač "League of Legends", čiji je transfer odjeknuo jer se radilo o iznosu koji se više veže uz nogomet. Četrnaest milijuna dolara... Nije loše za mladića koji je s prvim timom na natjecanju DreamHack Summer 2014. u Švedskoj morao podijeliti 1500 dolara. A želio je zapravo biti hrvač. Zbog ozljede Ahilove tetive morao je mirovati, a mirovanje je počeo kratiti igranjem igara poput "Call of Duty", "Counter Strike" i "LoL". Ozljeda je, nažalost, bila takva da se morao ostaviti partera pa je zasjeo u gejmerski stolac. Od 2015. do 2020. igrao je za G2 Esports, s kojim se natjecao na europskom prvenstvu League of Legends European Championship, prešao je potom u Cloud9, a onda se vratio u Europu, u francuski tim Vitality. Najuspješniji hrvatski e-sportaš nominiran je za ovogodišnju Večernjakovu ružu u kategoriji Digitalna ruža, u kojoj su se našle i osobe iz svijeta e-sporta i gejminga. Nije daleko trenutak, vjeruju obožavatelji, kad će e-sport postati i olimpijski sport, koji je u nekim zemljama toliko popularan da se natjecanja odvijaju na stadionima pred nekoliko desetaka tisuća gledatelja. A gdje su gledatelji, tu su i sponzori. Jaki sponzori. Međunarodni olimpijski odbor potvrdio je nedavno da će se inauguracijski Tjedan olimpijskog e-sporta održati u Singapuru od 22. do 25. lipnja ove godine, što je ocijenjeno kao velik korak u podržavanju razvoja virtualnih sportova unutar olimpijskog pokreta, a i sam predsjednik MOO-a Thomas Bach nazvao ga je važnom prekretnicom i govorio je o uzbudljivom novom formatu virtualnog sportskog natjecanja. Saudijska Arabija najavila je da će uložiti 38 milijardi dolara u razvoj e-sportske industrije do 2030. godine.