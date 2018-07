Sjećate li se poklona namijenjenom simpatičnom policajcu? Evo što je odgovorio...

Policajac, koji je skupio simpatije navijača uoči dočeka Vatrenih i koji nije prošao nezamijećeno zbog svog osmijeha i veselog raspoloženja iako je satima neumorno puževim korakom vozio od zagrebačkog aerodroma do Trga bana Josipa Jelačića dobio je zanimljivu ponudu od jednog navijača.

Naime, priča o simpatičnom policajcu koji ne skida osmijeh s lica i svih pozdravlja brzo je odjeknula, pa je jedan Dubrovčanin odlučio preko društvenih mreža saznati identitet tog policajca i pokloniti mu sedmodnevni boravak u Dubrovniku.

Hoće li prihvatiti ponudu i kako mu je bilo voziti toliki put, upitali su veselog policajca novinari tportala, a on im je odgovorio:

"Dan prije saznao sam da ću biti u povorci, sve u svemu izuzetna čast. Povorka se kretala od dvo do pet km na sat, bilo je teško, ali kao što sam već rekao to je čast. Bio sam naprijed, nisam previše pričao s igračima, ali što se ljudi tiče svi su bili susretljivi, svi su bili emocionalni, ovo je nešto posebno, ovo se događa jednom u životu i ovo ćemo pamtiti do kraja života".

Pitali su ga i ako je vidio ponudu Dubrovčanina, na što im je odgovorio: "Stupili smo u kontakt, još uvijek sam pod velikim dojmom svega ovoga, no ne bi bilo u redu da prihvatim ovu ponudu zbog kolega, svi smo bili u istom 'košu'. Nisam nikad bio u Dubrovniku i volio bih otići, ali ne mogu prihvatiti ovu ponudu."

"Nije bio prvi put da smo u ovakvim pratnjama, šest sati vožnje od aerodroma do trga i da bilo je naporno, umor, iscrpljenost, ali kada vidim koliku čast imamo, nestane umor. Najteži trenutak? Relacija Frankopanska-Ilica, ponavljam odradili smo to kako treba, svaka čast svima", odgovara simpatični policajac Denis Ramljak ističući kako nema najdražeg Vatrenog - svaka čast svima, kako kaže.

>> Pogledajte i galeriju fotografija dočeka Zlatka Dalića