Sisačka bolnica dobila vrijednu donaciju - Aerosol box

Zahvaljujući donaciji sisačkog obrtnika Pere Grgića, Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje sisačke Opće bolnice dobio je prvi Aerosol-box, u vrijeme epidemije COVID-19 virusa vrlo važno zaštitno sredstvo pri intubaciji.

Riječ je o kutiji od pleksiglasa, kojom se zaštićuje pacijent pri intubaciji, odnosno spajanju na respirator, što je prema riječima anesteziologa, jedan od najrizičnijih trenutaka. Kutija je dizajnirane tako da pokrije pacijentovu glavu, a sadrži dva kružna otvora kroz koja prolaze ruke liječnika pri zahvatu.

- Ova oprema će nam biti jako korisna i značajna prilikom izvođenja intubacije i drugih manipulacija oko dišnih puteva, pri čemu se oslobađaju aerosoli koji su u našem poslu najopasniji. Zahvalila bih i arhitektu Rikardu Blažičku koji nam je ljubazno ustupio nacrt i cijeloj ekipi Kliničke bolnice Merkur koja je prva došla do BOX-a i krenuli smo s njima u izradu. Virus nije nešto s čim mi ne možemo izaći na kraj jeri smo educirani za rješavanje krize, ali moramo se zaštititi jer ovo je sasvim druga situacija u odnosnu na naš uobičajeni posao – rekla je doktorica anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja u sisačkoj bolnici Gordana Živanović-Posilović, istaknuvši kako je jedan od najrizičnijih trenutaka u liječenju postupak intubacije i spajanja na respirator, a AEROSOL-BOX je izuzetno koristan u smanjenju opasnosti širenja kontaminiranog aerosola u prostor.

- Do sada smo imali suspektnih bolesnika koje smo morali intubirati uz sve mjere opreza, znači kompletno oblačenje, i učinili smo to uz svu opremu i po svim pravilima struke, no srećom su je kasnije testiranjem utvrđeno da su ti bolesnici bili negativni na koronavirus- dodala je Živanović-Posilović.

Kako je prilikom primopredaje donacije rekao ravnatelj sisačke Opće bolnice, dr. Tomislav Dujmenović, medicinski su se djelatnici u borbi protiv pandemije uzrokovane koronavirusom prisiljeni služiti svom mogućom zaštitnom opremom kako bi osigurali najkvalitetniju skrb za pacijente, ali i vlastitu zaštitu.

Tako su uz zaštitnu opremu, koju je osiguralo Ministarstvo zdravstva i Krizni stožer RH, dobrodošla uvijek i druga, pa i improvizirana sredstva zaštite.

Proteklih dana i tjedana sisačka bolnica dobila je mnoge donacije među kojima je zadnja ona od 50.000 kuna sisačkih obrtnika za nabavu respiratora. Trenutačno su od COVID-19 zaražena tri liječnika sisačke bolnice, dok je u samoizolaciji pet liječnika, 15 medicinskih sestara, jedan fizioterapeut i dva inženjera medicinske radiologije.