Širi se zastrašujuća snimka sukoba stranih radnika i skupine mladića: Jedan radnik završio s krvavom glavom

Snimka sukoba stranih radnika i skupine mladića u Zagrebu širi se po grupama i društvenim mrežama, u slučaju s kojim se trenutno bavi zagrebačka policija. Video, za koji se vjeruje da je snimljen na Jarunu, pokazuje dostavljače Wolta koji se prepiru s mladićima odijevenima u crno, a jedna fotografija koja kruži prikazuje i krvavo lice jednog stranog radnika.

Snimka duga minutu i 21 sekundu pokazuje dostavljače kako dolaze na biciklima do skupine mladića u tinejdžerskim godinama. Jedan dostavljač već je stajao sa strane, a nakon kratkog vremena mladići su počeli bježati, dok je jedan kratko ostao stajati, pa i se i on dao u bijeg. Dostavljači su ga brzo sustigli, dok je on vikao na engleskom kako ''on nije ništa napravio'', dok su ga radnici uvjeravali kako je upravo on sve započeo. Što točno, nije poznato jer je snimka u tom trenu stala.

Foto: Privatna arhiva

Zagrebačka policija potvrdila je kako istražuje okolnosti ove snimke, dok 24sata pišu kako je samo u posljednjih tjedan dana u Zagrebu zabilježeno šest napada na strane radnike. U jednom napadu Indijac (27) je od ozljeda dvojca završio u bolnici, a većina napada dogodila se uz pljačku. Kratko se oglasio i Wolt, platforma za koju strani radnici rade sa snimke.

- O ovom nemilom događaju saznali smo preko video snimke koja kruži društvenim mrežama. Tijekom ovog nemilog događaja naši partneri dostavljači bili su angažirani putem agregatora koji surađuje s našom platformom. Želimo jasno naglasiti da u potpunosti surađujemo s agregatorom i policijom, koja provodi istragu. S obzirom na to da je istraga u tijeku, slučaj ne možemo dalje komentirati. Oštro osuđujemo svaki oblik nasilja i čvrsto stojimo uz naše vrijednosti koje promoviraju sigurnost i poštovanje za sve. Zahvaljujemo javnosti na razumijevanju i strpljenju dok čekamo službene informacije i razjašnjenje okolnosti vezanih uz ovaj incident - poručili su.

