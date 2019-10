U ponedjeljak ide štrajk: 'Nikakav poziv nije došao, neka Bandić bude dosljedan'

Čelnici Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske objavili su kako nisu dobili nikakav poziv iz Vlade za pregovore te da se štrajk nastavlja do daljnjega, odnosno dok im Vlada ne poveća koeficijent složenosti poslova za 6,11 posto.

Sindikati su, podsjetimo, najavili kako će se u ponedjeljak ponovno štrajkati u svim školama.

– Vjerujemo da će socijalnog dijaloga biti, zasad ga nema, nikakav poziv nije došao, u ponedjeljak ide štrajk u cijeloj Hrvatskoj – rekao je Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

– Na Trgu svetog Marka možemo svaki dan održati bilo koji oblik prosvjeda jer ćemo ishoditi dozvolu. Čekamo poziv Vlade, nadam se da nećemo biti eksponat u Muzeju prekinutih veza. Vlada nije izvršila obveze i prihvatila zahtjeve i očekujemo da zastupnici Milana Bandića ne glasuju za prijedlog Vlade, neka bude dosljedan – rekao je Mihalinec.

– Vlada nije izvršila naše zahtjeve, pritisak će jačati jer su naši zahtjevi podjednaki, a jedinstvo i želja za borbom su svakim danom sve veći – rekla je Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja.

Objasnili su kako i dalje traže povećanje koeficijenta složenosti poslova

– Da se zaostajanje zaposlenima u obrazovanju namiri i da onda plaće u javnim službama rastu za onoliko koliko sindikati žele, a ne kako je premijer odredio – kaže Mihalinec.

– Dijalog vodimo samo preko medija, to nisu pregovori, ako premijer želi da mi štrajkamo koliko želimo, mi ćemo štrajkati – rekao je. Kaže kako su napravili plan štrajka do 1. studenoga, a nakon toga će napraviti plan do kraja prvoga polugodišta.

– Odgovornost za svaki dan u štrajku je na Vladi Republike Hrvatske što su lagali zaposlenike u sustavu obrazovanja da novaca nema – kaže Sanja Šprem te se zahvalila roditeljima što ih podržavaju.