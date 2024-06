Sindikat znanosti: 'Čelništvo Matice nekritički podupire Vladu i donosi odluke na štetu članova'

Iz Matice hrvatskih sindikata prvi puta u povijesti isključen je Sindikat znanosti i visokog obrazovanja kojem je godinama na čelu bio Vilim Ribić. Razlog su ovakvom isključenju, koje se dogodilo još krajem ožujka, kako to navode u Matici hrvatskih sindikata na čijem je čelu Sanja Šprem, prekršene odredbe Statuta Matice i djelovanje suprotno Matičinim ciljevima i načelima. Na teret isključenom Sindikatu znanosti i visokog obrazovanja stavlja se, među ostalim, i da su prekršili načelo solidarnosti među sindikatima, načelo uzajamnih odnosa utemeljenih na moralu, iskrenosti i poštenju, toleranciji, kolegijalnosti i provođenju dogovorenog.

Podsjetimo, trzavice među sindikatima traju već neko vrijeme, a u posljednjim ovogodišnjim pregovorima oko koeficijenata stvar se prilično zakuhala kada su se sindikati, naročito Sindikat znanosti i Sindikat hrvatskih učitelja, međusobno optuživali i napadali jer su jedni odbijali ponudu Vlade, a drugi je prihvatili. Sindikat znanosti i visokog obrazovanja tada je neprestano napadao Šprem, međusobno su se demantirali, a Sindikat učitelja i Sindikat zaposlenih u srednjim školama nisu željeli sudjelovati na prosvjedu koji je tada organizirao Sindikat znanosti, poručujući da neće dopustiti da ih članovi tog sindikata omalovažavaju niti da njihove članove dovode na prosvjede koji ne vode nikamo.

– Neposredni je povod koji nas je doveo do takve odluke izostanak podrške Matice našem Sindikatu u sukobu s Vladom zbog Uredbe o koeficijentima. Iako nas je iznenadilo da su dva prosvjetna sindikata propustila povijesnu priliku izboriti bolju poziciju za nastavnike, smatrali smo da je to ponajprije stvar njihovih sindikata pa nismo zamjerili niti to što su odbili naše javne pozive za zajedničkim pritiskom na Vladu. Međutim, zamjerili smo izostanak podrške naše središnjice, koju smo osnivali i toliko joj puno dali. Očekivali smo barem toliko da vijesti o našim prosvjedima budu objavljene na mrežnim stranicama Matice, kad već nisu imali interes saznati probleme našeg sustava i javno nas podržati. Naime, ako je većina u Matici i bila zadovoljna, ne znači da Matica ne može podržati one koji nisu zadovoljni – poručili su Predrag Marković, predsjednik Velikog vijeća, i Matija Kroflin, glavni tajnik Sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Kako poručuju iz izbačenog sindikata, odluku su obznanili tek sada jer ranije nisu željeli skretati pažnju s važnijih pitanja.

– S obzirom na sve navedeno, riječ je o jednoj od težih odluka Velikog vijeća. Stoga, iako je odluka o izlasku donesena prije gotovo tri mjeseca, obznanili smo je tek sada jer nismo željeli u vrijeme donošenja novih koeficijenata i naših prosvjeda skretati pažnju javnosti s tih, za naše članove, važnijih pitanja. Nadalje, imali smo i mi i predsjednica statutarnu obvezu još jednom sjesti i pokušati pronaći dogovor. Tu obvezu predsjednica Matice nije htjela ispuniti – poručuju. U svom priopćenju ističu i da Matica već gotovo dvije godine ne ispunjava svrhu, nije prepoznatljiva u javnom prostoru, a njezine inicijative i suvisli prijedlozi ne postoje!

– Čelništvo Matice nekritički podupire Vladu RH, pa i onda kada to nije opravdano! Donose se odluke koje su na štetu članova svih sindikata, a razgovor o tome unutar organizacije nije moguć. Opstruira se demokratski život u organizaciji! – poručuju Marković i Kroflin.

